Gdy Pelle van Ameersfoort latem poprzedniego roku przychodził do Cracovii z holenderskiej Eredivisie wielu szukało podwójnego dna. Tymczasem wygląda na to, że piłkarz, który w kadrach młodzieżowych Holandii grał m.in. z Frenkiem de Jongiem, odnalazł pod Wawelem swe miejsce na ziemi.

Maciej Słomiński, Interia: Macie w składzie Diego Ferrareso. Ty jesteś Pelle. Kapelę macie nie do zdarcia jeśli chodzi o imiona. Brakuje tylko Messiego.

Pelle van Ameersfort: - Jestem Pelle przez dwa "l". To jest dość popularne imię dla chłopców w Holandii. Muszę się rozczarować, mimo "10" na plecach nie zostałem nazwany na cześć Króla Futbolu.

Strzeliłeś dla Cracovii cztery gole w lidze i jednego w Pucharze Polski. 80 procent z nich padło w doliczonym czasie gry. Jak ty to robisz?

- Najwięcej radości dał mi gol z Lechią Gdańsk. Graliśmy dobre zawody, powinniśmy prowadzić wcześniej. Pod koniec meczu wszyscy byli zmęczeni i w polu karnym robi się więcej miejsca. W dodatku obrońca grał w masce, to ułatwiło mi zadanie.

Jesteś zapalonym myśliwym, może lubisz dopaść zwierzynę gdy jest już mocno zmęczona?

- Boli mnie takie totalne niezrozumienia idei łowiectwa. To nie jest tak, że strzelamy do wszystkiego... Uwielbiam przebywać na świeżym powietrzu. Kocham zwierzęta!

To ciekawe...

- Strzelając do nich w pewnym sensie im pomagamy. Regulujemy populację. Gdy jest zbyt liczna nie starczy dla wszystkich jedzenia. Pomagamy też rolnikom. Ptaki, które przylatują do Holandii ze Skandynawii, niszczą uprawy. Straty idą w dziesiątki tysięcy euro. Ludzie widzą tylko jedną stronę medalu - strzelacie do biednych ptaków. A nie widzą, że rolnik ma rodzinę, musi nakarmić dzieci, a jak uprawy są zniszczone to nie zarobi. To co upolujemy - zjadamy, albo sprzedajemy do restauracji. Nie jest tak, że martwe zwierzęta wyrzucamy na stertę.

Gdy jestem w Holandii czasem budzę się o czwartej rano, by zapolować. Ale często w ogóle nie strzelam, obserwuję wschód słońca, potem błądzę po lesie do południa. Wtedy czuję, że żyję. Widzę harmonię natury. Ludzie pytają: po co tak rano wstajesz, jak nawet nie strzelasz? Na łonie natury można pomyśleć o życiu, o planach na przyszłość.

Inaczej wyobrażałem sobie żądnego krwi myśliwego.

- Gdy widzę w mediach społecznościowych gdy ktoś zabija lwa albo zebrę, to mi się nie podoba. Czegoś takiego nie mógłbym zrobić nigdy.

Czyli nie przyjechałeś do Polski polować na chodzące po ulicach niedźwiedzie?

- Gdy znajomi przyjeżdżają odwiedzić moją dziewczynę i mnie w Krakowie, każdy jest bardzo pozytywnie zaskoczony. Część z nich faktycznie spodziewała się niedźwiedzi. Ja aż tak daleko bym nie szedł, ale też zostałem zaskoczony. Oczekiwałem czegoś w rodzaju biedniejszej odmiany Anglii, robotnicze miasta, industrialne przestrzenie i brzydka pogoda. Wy Polacy nie macie się czego wstydzić.

Drugą Anglią nie jesteśmy, ale styl Cracovii jest mocno angielski. Bramkę, o której mówiłeś strzeliłeś po mocnym dośrodkowania ze skrzydła.

- W mojej ojczyźnie gramy więcej po ziemi. Szukamy przestrzeni między liniami. W Polsce zespoły bronią bardzo dobrze, jest mało miejsca w środku. Dlatego "Pasy" szukają miejsca na skrzydłach, w ten sposób łatwiej stworzyć zagrożenie pod bramką. Mam otwartą głowę i przyjmuję do wiadomości, że być może my w Holandii za bardzo skupiamy się na jakości gry, nie na wyniku? Jeśli zagrasz dobrze, a przegrasz każdy w moim kraju klepie cię po plecach. W Polsce jeśli wygrasz nikt nie przejmuje się, że grałeś kiepsko w piłkę. Nie jest to czarno-białe. My w Cracovii również staramy się konstruować akcje, z kolei w Holandii są zespoły grające długą piłką.

Pytanie historyczne - czy wiesz kiedy Cracovia ostatnio wygrała mistrzostwo?

- W 1948 roku.

Zamierzasz przerwać to trwające 72 lata czekanie?

- Marzę o tym. Wszystko jest w naszych rękach. Jesteśmy tylko dwa punkty za Legią, jeśli ich pokonamy tytuł będzie nasz.

Mówisz jakbyś naprawdę w to wierzył.

- Wszyscy w to wierzymy! To może być nasz sezon. Mamy mnóstwo gotowych na wszystko zawodników. I to nie 11, a 20. Wiadomo, że nikt nie lubi siedzieć na ławce, ale tu nikt się nie obraża, tylko wchodzi i daje co ma. Każdy jest gotowy. W Holandii nie spotkałem się z taką sytuacją.