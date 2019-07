W utajnionym sparingu podczas zgrupowania w Słowenii Cracovia uległa ekipie Partizani Tirana 0-1. "Pasy" utajniły nawet godzinę rozegrania meczu kontrolnego z Albańczykami, nie ujawniają też składu, w jakim wystąpiły.

Zdjęcie Bojan Czeczarić był aktywny w meczu z Partizani. Z prawej Sergiu Hanca /Michał Białoński /INTERIA.PL

Jedyną bramkę strzelił w 74. min Brazylijczyk Lucas Cardoso. Dla Cracovii okazję miał Bojan Czeczarić, ale nie trafił na bramkę.



Pomysłową akcję przeprowadzili też Michal Siplak z Cziczariciem i Milanem Dimunem, po którego dośrodkowaniu Sergiu Hanca minimalnie chybił.

Reklama

W II połowie szarpnął Hanca, który idealnie obsłużył Rafę Lopesa, który jednak przegrał pojedynek z bramkarzem. Później, po dośrodkowaniu z rzutu wolnego w słupek zagłówkował David Jablonsky.

Partizani to urzędujący mistrz Albanii. Zresztą w swym kraju "Partyzanci" są prawdziwymi dominatorami - triumfowali w rozgrywkach krajowych aż 16 razy.



To był pierwszy z meczów kontrolnych zaplanowanych na dzisiaj. Ekipa Michała Probierza zmierzy się jeszcze z Piunikiem Erywań.

Wtorek jest ostatnim dniem krakowian na zgrupowaniu w Słowenii.



11 lipca na wyjeździe Cracovia zmierzy się w I rundzie eliminacji do Ligi Europy z DAC Dunajska Streda. Partizani też szykują się do walki o Ligę Mistrzów. W I rundzie zmierzą się z Qarabagiem Agdam. W ekipie z Albanii nikomu nie przyszło do głowy, by utajnić skład sparingu.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cracovia. Jak gra Rubio, brat Carlitosa? Michał Probierz odpowiada. Wideo INTERIA.TV

Cracovia - Partizani Tirana 0-1



Bramka: 0-1 Lucas Cardoso (74.)





Partizani Tirana: Alban Hoxha (68. Livio Malaj) - Labinot Ibrahimi, Egzon Belica, Eneo Bitri, Esin Hakaj - Jasir Asani (68. Lucas Cardoso), Ardit Hila (Rron Broja), Bruno Telushi, Kristi Kote (76. Eneid Kodra), William Cordeiro - Eraldo Çinari (68. Emmanuel Mensah).

MiKi