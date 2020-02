Wicelider Ekstraklasy właśnie ogłosił pozyskanie Ivana Folicia, ale wszystko wskazuje na to, że krakowianie nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. - Rozmowy transferowe trwają - podkreśla trener Michał Probierz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Piątek z pierwszym golem dla Herthy. Wideo © 2019 Associated Press

Wygląda na to, że krakowianie na poważnie planują walczyć o mistrzostwo Polski. Pozyskali już trzech zawodników, a rozmowy w sprawie czwartego są na ostatniej prostej. - Liczę, że uda się jeszcze kogoś podpisać - podkreśla Probierz.

Tak się życie potoczyło...

Reklama

Krakowianie wypożyczenie Folicia ogłosili w środę, ale oko na chorwackiego skrzydłowego Probierz miał już od jakiegoś czasu.

- Znam go bardzo dobrze, wypatrzyłem go w Dynamie Zagrzeb, gdy jeszcze byłem trenerem Jagiellonii. Wówczas jego pozyskanie było jednak nierealne, bo był wyróżniającym się zawodnikiem. Życie potoczyło się jednak tak, a nie inaczej, i dziś jest z nami - podkreśla szkoleniowiec "Pasów".

Folić przed sezonem 2018/2019 trafił do KRC Genk, ale zagrał tam tylko cztery spotkania i jesień spędził już w AEK Larnaka (3 gole w 13 spotkaniach), a teraz Belgowie wypożyczyli go do Cracovii.

- Liczę, że będzie dużym wzmocnieniem i fajnie, że takich zawodników udaje się do Polski ściągnąć. Niektórzy mogą mówić, że ostatnio grał tylko na Cyprze, ale kluby z tej ligi regularnie grają w europejskich pucharach, a my nie - podkreśla Probierz.

Ważne dni

Cracovia zapowiada, że w kwestii transferów nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. W klubie dopinane są szczegóły pozyskania jeszcze jednego zawodnika. To by oznaczało, że wiosną zespół wzmocni czterech piłkarzy, bo jeszcze przed zgrupowaniem w Turcji krakowianie pozyskali Thiago oraz Floriana Loshaja.

- Prowadzimy różne rozmowy i liczę, że w najbliższych dniach uda się jeszcze dopiąć jakiś transfer - podkreśla Probierz, ale zaprzecza, by klub szukał zawodnika na pozycję napastnika.

Przypomnijmy też, że najpóźniej latem do drużyny dołączy pozyskany Marco Alvarez (wtedy wygasa jego umowa z VfL Osnabruck). W tym oknie transferowym Cracovię opuścili z kolei Filip Piszczek i Bojan Czeczarić, którzy zostali wypożyczeni do Trapani Calicio i Korony Kielce.

Start już w piątek

"Pasy" rundę wiosenną zaczynają w piątek wyjazdowym meczem z Arką Gdynia. W tym spotkaniu Probierz nie będzie mógł skorzystać z Davida Jablonsky'ego i Michala Siplaka (pauzują za kartki) oraz Rubio, który wyjechał do Hiszpanii z powodu choroby ojca.

Piotr Jawor