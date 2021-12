Zieliński przed meczem z ostatnią drużyną w tabeli ma dość komfortową sytuację. Szkoleniowiec nie będzie mógł liczyć tylko na kontuzjowanego od miesięcy Thiago oraz na Marcosa Alvareza, który ciągle leczy uraz. Do składu wraca za to Matej Rodin, który w meczu z Legią musiał pauzować za kartki.

- Pomysłów na zestawienie zespołu mam wiele, ale cieszę się z takiego bólu głowy. Mam pole manewru, ale wiele zależy od mikrocyklu poprzedzającego spotkanie - zaznacza Zieliński.

- Jestem zbudowany postawą drużyny i ich chęcią do pracy. Mamy piłkarzy na wyższym poziomie niż się mówiło o Cracovii. Ja o tym jednak wiedziałem, więc dziś w szoku nie jestem. Teraz jednak przygotowuje się do meczu z Górnikiem - dodaje szkoleniowiec, który spotkanie z ostatnią drużyną w tabeli nazwał "meczem - pułapką".

Cracovia. Co z Pelle van Amersfoortem?

Drużyna przygotowuje się do niedzielnej potyczki, tymczasem w gabinetach zastanawiają się, w jaki sposób przekonać do pozostania w klubie Pelle van Amersfoorta. Holender ma za sobą świetną rundę, ale po sezonie kończy się jego umowa, a to oznacza, że już od 1 stycznia będzie mógł się związać z innym klubem. W Cracovii chcą zrobić wiele, by do tego nie doszło, ale przekonanie Holendra do pozostania będzie bardzo trudne.

- Chciałbym, żeby ta sytuacja rozwiązała się jak najszybciej, ale na dziś nic się w tej sprawie nie zmieniło. Profesor Janusz Filipiak [prezes Cracovii - przyp. red.] jest w Szwajcarii i wraca 20 czy 21 grudnia, a to on jest władny w tej kwestii. Chciałbym, żeby Pelle został z nami, ale na tę chwilę nie zaprzątam sobie tym głowy. Pelle też pracuje tak, jak trzeba. Pokazuje, że jest profesjonalistą - zaznacza Zieliński.

Cracovia - Górnik Łęczna. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Cracovia - Górnik Łęczna w niedzielę o godz. 12.30, transmisja w Canal+ Sport, relacja tekstowa w Sport.Interia.pl.

