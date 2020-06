Niko Datković odchodzi z Cracovii, natomiast w klubie na razie zostaje Ivan Fiolić, poinformował na konferencji prasowej Michał Probierz, trener "Pasów".

Umowa Datkovicia z Cracovią wygasała 30 czerwca.

- Nie dogadaliśmy się z nim i trzeba mu życzyć powodzenia - stwierdził Probierz.



Chorwacki obrońca w tym sezonie rozegrał dla Cracovii jedynie cztery mecze w PKO BP Ekstraklasie, a ostatni 22 września, kiedy w meczu z Legią Warszawa doznał kontuzji kolana.



Na razie przy Kałuży zostaje natomiast Fiolić.



- Do końca rozgrywek będzie naszym zawodnikiem. Podpisał dokumenty - mówił Probierz.



Skrzydłowy wystąpił w 11 meczach ligowych, a w niedawnym ze Śląskiem Wrocław zaliczył pierwszą asystę.

