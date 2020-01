Kilkunastoletni chłopcy trenujący z doświadczonymi profesjonalistami - tak wyglądał pierwszy trening "Pasów" po przerwie zimowej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cracovia. Probierz: Dlatego Lopes zaczął na ławce INTERIA.TV

Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy

Reklama

Wokół trenera Michała Probierza zebrało się co najmniej 50 osób. Szkoleniowiec przywitał się z wszystkimi, a następnie miał krótkie przemówienie.

- To bardzo ważne dla klubu, żeby młodzi mieli możliwość uczestniczenia w takich zajęciach. Pokazujemy młodzieży jak trudno dostać się do Ekstraklasy, a zawodnikom z Ekstraklasy, by doceniali to, że tu trafili - podkreśla Probierz.

- Znam dobrze tych chłopców i na trening zaprosiłem wyróżniających się zawodników. Niech poczują, że zwracamy na nich uwagę. Poza tym nie da się wyszkolić zawodnika w miesiąc, a nie chcemy doprowadzać do sytuacji, że do drużyny juniorów starszych będziemy musieli kupować 8 czy 10 piłkarzy - dodaje.

Na pierwszych zajęciach była niemal cała pierwsza drużyna. Brakowało Cornela Rapy, Bojana Czeczaricia, Sergiu Hanki i Diego Ferrareso. Po urazie wrócił Daniel Pik, za to ciągle leczy się Niko Datković.

W najbliższym czasie piłkarze wicelidera Ekstraklasy będą trenowali po dwa razy dziennie. W kolejny piątek w Krakowie zagrają sparing z Podbeskidziem Bielsko-Biała, a następnie polecą na zgrupowanie do Turcji, gdzie mają zaplanowane cztery spotkania towarzyskie.

Do tej pory krakowianie liczą, że uda dokonać się jakiś wzmocnień, a o ich przymiarkach transferowych pisaliśmy

PJ