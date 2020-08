Dla zawodników "Pasów" nie ma wielu ofert, przy Kałuży też nie zanosi się na wielkie kupowanie. Wygląda na to, że obecne okno transferowe w Cracovii będzie jednym z najspokojniejszych w ostatnich latach.

Trzech przyszło, dwóch odeszło, jeden pod znakiem zapytania - tak na razie wygląda ruch transferowy przy Kałuży.



W czwartek umowę z Cracovią rozwiązał Janusz Gol, a już wcześniej drużynę opuścił Rafael Lopes, którego wykupiła Legia Warszawa.



- Miał obiecane, że jeśli dostanie ofertę, to będzie mógł odejść. Był taki moment, że wydawało się, iż wyjedzie za granicę, ale został w Polsce. Tak czasami bywa - mówi Michał Probierz.



Trener Cracovii nie zamierzał szerzej komentować odejścia Gola, który był skonfliktowany z zarządem klubu i Cracovia rozwiązała umowę za porozumieniem stron. - To już temat zamknięty i nie chcę do niego wracać. Mogę mu tylko życzyć powodzenia i podziękować, że pomógł nam w trudnym okresie - uciął Probierz.



Krakowianie pozyskali za to Marcosa Alvareza z VfL Osnabrück oraz Michaela Gardawskiego i Ivana Marqueza z Korony Kielce. Pod znakiem zapytania ciągle stoi przyszłość Ivana Fiolicia, który był wypożyczony z Genk.