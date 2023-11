Cracovia może wyprowadzić się z Krakowa? Padły mocne słowa

Kibice obawiają się, że po zmianie zarządzającego w Cracovii może dojść do sprzedaży klubu i np. przeniesieniu pod inną nazwą do innego miasta lub sprzedaży koncesji na grę w ekstraklasie i, jak w przypadku Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski czy Polonii Warszawa, przeniesienie klubu do innego miasta. Chciałbym, aby do uchwały o zgodzie na sprzedaż wprowadzić zapis, że siedzibą klubu będzie ul. Kałuży 1

~ podkreślał Stawowy.