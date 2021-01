W ostatnim sparingu przed wznowieniem rozgrywek ekstraklasy piłkarze Cracovii pokonali słowacki MKS Żilina 3-2 (2-1).

W pierwszej połowie, rozgrywanego w ośrodku treningowym w Ręcznej meczu trener Michał Probierz wystawił skład zbliżony do optymalnego. Po przerwie na boisku pojawili się zmiennicy i goście doprowadzili do wyrównania, po skutecznie wykonanym rzucie karnym. "Jedenastkę", po faulu Karola Niemczyckiego, wywalczył polski napastnik Dawid Kurminowski. Tuż przed końcowym gwizdkiem zwycięstwo Cracovii zapewnił Daniel Pik.



MSK Żilina, prowadzona przez Pavola Stano, byłego gracza m.in. Jagiellonii Białystok, Korony Kielce, Bruk-Betu Termaliki Nieciecza i Podbeskidzia Bielsko-Biała, zajmuje trzecie miejsce w tabeli słowackiej ekstraklasy. W styczniu zespół ten zagrał jeszcze dwa sparingi z polskimi klubami - przegrał 1-2 z Podbeskidziem i zremisował 2-2 z Wisłą Kraków.



Cracovia we wcześniejszych sparingach pokonała 3-1 Puszczę Niepołomice, 2-0 Bruk-Bet Termalikę Nieciecza i przegrała 1-2 z GKS-em Katowice.



"Pasy" zajmują dziesiąte miejsce w tabeli z dorobkiem 16 punktów. Pierwszy ligowy mecz zagrają 31 stycznia w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą Poznań.



Cracovia 3-2 MSK Zilina

Bramki: Florian Loshaj 11, Michal Siplak 36, Daniel Pik 89 - Adrián Kaprálik 19, Wahan Biczachczjan 78 (k)

Cracovia: (I połowa) 23. Karol Niemczycki - 2. Cornel Rapa, 44. Dawid Szymonowicz, 88. Matej Rodin, 3. Michal Siplak - 14. Ivan Fiolić, 22. Florian Loshaj, 19. Damir Sadiković, 10. Pelle van Amersfoort, 4. Sergiu Hanca - 9. Marcos Alvarez. (II połowa) 23. Karol Niemczycki - Michael Gardawski, Dawid Szymonowicz, Ołeksij Dytiatjew, Diego Ferraresso - Sylwester Lusiusz, Jan Ziewiec, Thiago, Daniel Pik - Filip Piszczek, Rivaldinho.

MSK Żilina: (I połowa) Samuel Petras - Matus Rusnak, Tomas Nemcik, Jakub Kiwior, Dominik Javorcek - David Duris, Enis Fazlagić, Patrik Ilko, Tibor Slebodnik - Adrian Kapralik, Taofiq Jibril. (II połowa) Samuel Petras - Kristian Vallo, Patrik Leitner, Jakub Kiwior, Benson Anang, Jan Bernat, Miroslav Gono, Wahan Biczachczjan, Tenton Yenne, Dawid Kurminowski, Adam Goljan.

Żółta kartka: Fazlagić.

