- Nie chcę, żeby to zabrzmiało, że krytykuję VAR, ale w tej chwili zlikwidowałbym ten system - powiedział trener Cracovii Michał Probierz na konferencji prasowej przed niedzielnym meczem z Koroną Kielce. Jego drużyna jest faworytem tego spotkania, ale będzie musiała sobie poradzić bez kapitana.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trener Michał Probierz o sytuacji kadrowej Cracovii. Wideo INTERIA.TV

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Korona Kielce - Cracovia!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

Cracovia będzie poważnie osłabiona. Z powodu pauzy za żółte kartki nie zagra Janusz Gol. - Wiadomo było, że w którymś momencie żółtą kartkę musi dostać. Lepiej, że dostał teraz niż w ostatnim meczu ze Śląskiem, gdzie byłby okres przygotowawczy i nie mógłby być brany pod uwagę na pierwszy mecz wiosną. Reszta zawodników po to trenuje, żeby w takim momencie wykorzystać szansę - powiedział Michał Probierz na przedmeczowej konferencji prasowej.

Oprócz Gola nie zagra też Bojan Cecarić, który nabawił się urazu na czwartkowym treningu. Kontuzjowani są również Niko Datković i Daniel Pik.

Szkoleniowiec Cracovii poruszył też kwestię zimowych transferów. - Wszyscy myślą, że jesteśmy pępkiem świata. Ostatnio mieliśmy na celowniku zawodnika z Bałkanów, ale przyjechał Stuttgart i wziął go do siebie. Jak my widzimy, że ktoś jest dobry, to skauci z innych krajów też potrafią to dostrzec. To nie przypadek, że w Lidze Mistrzów zostali przedstawiciele pięciu najsilniejszych lig. Pieniądze rządzą. Ostatnio miałem okazję oglądać Chelsea z Lille. Było widać, że to inna jakość. My nie możemy pozyskać takich piłkarzy - zdradził.