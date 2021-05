​Cracovia. Michał Probierz wysłał jasne sygnały w sprawie przyszłości

Jeśli ktoś zastanawiał się, czy Michał Probierz po sezonie pozostanie w Cracovii, to właśnie otrzymał odpowiedź. Szkoleniowiec wysłał kilka sygnałów, które nie pozostawiają wątpliwości, że po raz piąty będzie przygotowywał "Pasy" do startu Ekstraklasy.

Szkoleniowiec był krok od odejścia już po pierwszym spotkaniu rundy wiosennej. Po porażce z Wartą Poznań podał się do dymisji, ale po rozmowie z właścicielem klubu Januszem Filipiakiem zmienił zdanie i został przy Kałuży.

Ostatecznie jednak Cracovia sezonu nie może uznać za udany. Nie udało jej się obronić Pucharu Polski, a utrzymanie zapewniła sobie dopiero trzy kolejki przed końcem (do rozgrywek krakowianie przystępowali z pięcioma ujemnymi punktami).

W tej sytuacji Interia zapytała szkoleniowca o plany "Pasów" na najbliższe tygodnie. Probierz tradycyjnie za wiele nie zdradził, ale wypowiadał się z takim przekonaniem i pewnością, że nie pozostawił niemal żadnych wątpliwości, iż w przyszłym sezonie również będzie prowadził Cracovię.

- Plan przygotowań do sezonu podamy oficjalnie, ale na pewno pojedziemy na zgrupowanie zagraniczne i tam zagramy ciekawe mecze. Już wstępnie niektórych rywali dogadujemy - zaznaczył Probierz.

Cracovia. Co z transferami?

Szkoleniowiec za wiele nie chciał także mówić o kadrze na przyszły sezon, choć podkreślił, że jest raczej zwolennikiem ewolucji, a nie rewolucji. - I właśnie w tym kierunku pójdziemy - podkreśla.

- Transfery? One lubią ciszę i nie ma co o nich za dużo mówić. Gdy nazwiska wypływają, to stawka jest podbijana. Jesteśmy już blisko pozyskania jednego zawodnika, środkowego obrońcy. Rozmawiamy też z innymi dobrymi zawodnikami, ale pamiętajmy, że oni też mają inne oferty. Poza tym to też nie jest tak, że polska liga jest spełnieniem marzeń wszystkich piłkarzy - dodaje Probierz.

Nie jest tajemnicą, że dla krakowian celem transferowym numer jeden będzie pozyskanie napastnika, bo roli snajpera nie podołali Marcos Alvarez, Rivaldinho, czy Filip Piszczek.

- Robimy wszystko, by skompletować kadrę przed pierwszym spotkaniem sezonu. I zawsze próbujemy zbudować ją taką, by była w stanie walczyć o mistrzostwo Polski - zaznacza Probierz.

Zanim trener i zawodnicy Cracovii rozjadą się na urlopy, to czeka ich jeszcze spotkanie z Wartą Poznań. Mecz przy Kałuży w niedzielę o godz. 17.30, relacja w Interii.

Piotr Jawor