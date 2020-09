Piłkarze Cracovii potrzebowali trzech kolejek, aby odrobić karę minus pięciu punktów, z jakimi zaczęli sezon Ekstraklasy. "Teraz chcemy włączyć się do walki o miejsca w czołówce" – zadeklarował trener Michał Probierz przed niedzielnym meczem z KGHM Zagłębiem Lubin.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Artur Skowronek przed meczem z Wisłą Płock. Wideo INTERIA.TV

Szkoleniowiec "Pasów" podkreślił, że choć jego zespół zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, to jednak zdobył już pięć punktów. Kara za czyny korupcyjne z sezonu 2003/04 została więc odpokutowana.

Reklama

"Mamy swoje problemy, ale jak najszybciej chcemy włączyć się do walki o miejsca w górnej części tabeli. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że ten sezon jest krótszy o siedem kolejek. To jest 21 punktów mniej do zdobycia i tyle samo mniej szans, aby dogonić zespoły z czołówki. Musimy być skoncentrowani na każdym meczu. Dlatego szkoda mi przede wszystkim zremisowanego spotkania w Bielsku-Białej z Podbeskidziem, bo w ostatnim, ze Stalą Mielec uratowaliśmy punkt w ostatnich minutach" - przypomniał.



Niedzielny rywal "Pasów" w ostatniej kolejce przegrał 1-2 na wyjeździe z Rakowem Częstochowa, ale lepiej radzi sobie na swoim stadionie.



"Zagłębie preferuje bardzo ofensywną piłkę, ma zawodników, którzy potrafią tak grać. Dwa mecze u siebie z Lechem i Wartą wygrali w końcówkach, dlatego musimy być na to przygotowani fizycznie. Przygotowujemy się na bardzo ciężki bój" - nie miał wątpliwości szkoleniowiec krakowskiego zespołu.



W ostatnich dniach Cracovia straciła sprzedanego do Barnsley FC stopera Michała Helika, ale pozyskała w jego miejsce Mateja Rodina z NK Varażdin. Ponadto ponownie udało się wypożyczyć z KRC Genk innego Chorwata - Ivana Folica, który grał w "Pasach" w drugiej części poprzedniego sezonu.



"Próbujemy wdrożyć do zespołu tych zawodników, którzy doszli. Chcieliśmy nawet zagrać sparing w tym tygodniu, ale nie udało się i musieliśmy odwołać mecz z Puszczą Niepołomice" - poinformował Probierz.



Wciąż niejasna jest przyszłość Davida Jablonsky’ego. Czeski obrońca rok temu został prawomocnie skazany w swojej ojczyźnie za udział w ustawianiu meczów, a teraz sprawą wymierzenia kary zajmują się organy UEFA. Jablonsky został wezwany do złożenia wyjaśnień i m.in. z tego powodu zabrakło go w spotkaniu ze Stalą Mielec. Zawodnik jednak wrócił już do Krakowa i normalnie trenuje z zespołem.



"Nie jest prawdą, że rozwiązaliśmy z nim kontrakt. Sprawa jest w toku" - wyjaśnił Probierz.



Jeśli chodzi o sytuację kadrową, to nie ma razie większych zmian. Radosław Kanach, Ołeksij Dytiatjew i Kamil Pestka będą pauzować do końca roku. Natomiast szybciej do treningów mogą wrócić Michael Gardawski, Daniel Pik i Michał Siplak.



"Planujemy wypożyczyć jeszcze jednego zawodnika" - przyznał trener Cracovii.



Niedzielny mecz w Lubinie rozpocznie się o godz. 15.00.



Grzegorz Wojtowicz