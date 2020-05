​- To będzie dla nas wszystkich czas wielkiej nauki, bo nikt tego wcześniej nie doświadczył - powiedział trener piłkarzy Cracovii Michał Probierz przed zaplanowanym na 29 maja wznowieniem sezonu PKO BP Ekstraklasy.

Cracovia cały czas ćwiczy na swoich obiektach. Probierz nie zdecydował się, wzorem kilku innych klubów ekstraklasy, wyjechać na zgrupowanie.

Reklama

- Trenujemy u siebie dwa razy dziennie i to się nie zmieni. W naszej pracy doskonalimy wszystkie elementy, bo po takiej przerwie nie można skupić się tylko na jednej rzeczy. To jest taki moment w piłce nożnej, w którym nikt nie wie, jak wszystko będzie wyglądać, bo nikt tego wcześniej nie doświadczył. To będzie dla nas wszystkich czas wielkiej nauki - podkreślił.

Sytuacja kadrowa Cracovii jest bardzo dobra, bo wszyscy zawodnicy są zdrowi. Do treningów z zespołem wrócił nawet środkowy obrońca Niko Datković. Chorwat jest po ciężkiej kontuzji kolana, której doznał we wrześniowym meczu z Legią Warszawa. Musiał przejść operację. Rehabilitację, za zgodą klubu, odbywał w swojej ojczyźnie.

Cracovia w całej PKO BP Ekstraklasie jest w najlepszej sytuacji jeśli chodzi o sprawy kontraktowe. 30 czerwca tylko wspomnianemu Datkoviciowi kończy się umowa. Pozostali gracze będą do dyspozycji trenera Probierza także w lipcu, bez dodatkowych negocjacji.

Cieniem na przygotowania "Pasów" kładzie się brak porozumienia w sprawie obniżenia kontraktu z Januszem Golem. Doświadczony pomocnik nie podpisał odpowiedniego aneksu do umowy i został za to pozbawiony funkcji kapitana. Probierz nie ogłosił jeszcze nazwiska następcy.

- Nowy kapitan będzie znany w pierwszym meczu - zapowiedział tylko.

Cracovia zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 42 punktów, awansowała także do półfinału Pucharu Polski. W najbliższym meczu zmierzy się 31 maja na swoim stadionie z Jagiellonią Białystok.

Zobacz terminarz PKO BP Ekstraklasy