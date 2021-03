Minusowe punkty miały Cracovii ciążyć, tymczasem od początku sezonu są wytrychem dla trenera Michała Probierza. Tak często używanym, że dość tego ma już nawet część kibiców „Pasów” – komentuje Piotr Jawor, dziennikarz Interii.

"Za każdą kolejną wypowiedź Probierza o 5 minusowych punktach, wpłacam 5 zł na cel charytatywny" - napisał jeden z kibiców Cracovii. Część fanów "Pasów" się śmieje, a część jest już zmęczonych ukrywaniem się za zasłoną wstydliwej kary, o której Cracovia tak naprawdę powinna chcieć jak najszybciej zapomnieć. Tymczasem - za sprawą Probierza - ciągle do niej wraca.

W tym sezonie na przedmeczowych konferencjach trener o minusowych punktach wspominał kilkanaście, a może nawet i kilkadziesiąt razy. Że ciążą, że wpływają na psychikę, że zakłamują rzeczywistość.

Tymczasem prawda jest taka, że to właśnie mówienie o minus pięciu punktach jest dziś zakłamywaniem rzeczywistości. Gdyby bowiem Cracovia startowała z tego samego pułapu co cała liga, to dziś byłaby o... pozycję wyżej, czyli zajmowała nie trzecie, a czwarte miejsce od końca. Oczywiście, że miałaby pięć punktów więcej nad strefą spadkową, tylko czy zdobywca Pucharu Polski i drużyna od ponad trzech lat budowana za niemałe pieniądze powinna w ogóle porównywać się do miejsca spadkowego?

Co więcej, jeśli przyjmiemy optykę odnoszenia się do pozycji spadkowej, to warto przypomnieć, że gdyby w tym sezonie nie spadała jedna drużyna, ale trzy (jak przed rokiem), to dziś Cracovia byłaby na miejscu spadkowym, a w przypadku dodania pięciu punktów, miałaby zaledwie jeden więcej od zagrożonego zespołu.

Korupcja to wstyd, nie usprawiedliwienie



Dlatego dziś mówienie o starcie z ujemnymi punktami jest szukaniem taniego usprawiedliwienia kosztem... reputacji klubu. Trener czy piłkarz, którzy kiedyś wytaplali się w korupcyjnym błocie, chcą o tym jak najszybciej zapomnieć. Za to trener Michał Probierz nawet niepytany przypomina o karze za kupowanie meczów w sezonie 2003/2004, dzięki czemu Cracovia awansowała do Ekstraklasy.

Dziwne, bo czy wyobrażacie sobie piłkarza, który podczas pytania o słabsze wyniki odpowiada: "Wie pan, byłem zawieszony przez dwa lata, więc teraz jest mi ciężko"? Nie, ponieważ ten temat omija się szerokim łukiem, a nie używa się jako taniego usprawiedliwienia.

Piotr Jawor