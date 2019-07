- Nie możemy nastawić się tylko na obronę - podkreśla Michał Probierz, trener Cracovii przed rewanżowym spotkaniem z DAC Dunajska Streda w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europejskiej. Mecz przy Kałuży w czwartek o godz. 19.

Cracovia ze Słowacji przywiozła obiecujący wynik, ale Probierz zapewnia, że 1-1 nie uśpi jego zawodników.

- Bezbramkowy remis da nam awans, ale my na pewno nie zagramy na 0-0. Było wiele opinii, że mecz w Dunajskiej Stredzie był słaby i jestem tym zaskoczony. Może ktoś się napatrzył na Ligę Mistrzów i to dlatego? Uważam, że dla kibica było to bardzo dobre spotkanie. Mam też nadzieję, że takie samo będzie w czwartek - dodaje szkoleniowiec.

Probierz zyskał kolejny tydzień na rozpracowanie rywala, ale zapewnia, że to nie będzie kluczowe w czwartkowej rywalizacji.

- DAC ma styl, którego stara się trzymać, ale my jesteśmy dobrze przygotowani. Na pewno nie możemy nastawić się tylko na obronę, sami też musimy pracować nad stylem. Staramy się wpoić zawodnikom agresywną grę. Musimy nastawić się na stałe fragmenty gry, by wykorzystać tę "koszykarską przewagę" naszej drużyny, o której mówił trener rywali - uśmiechał się Probierz.

Czwartkowe spotkanie poprowadzą sędziowie z Grecji, co wywołało spore poruszenie wśród kibiców, ponieważ w kolejnej rundzie DAC lub Cracovia zmierzą się z Atromitosem Ateny. Dla Probierza to jednak żaden problem.

- Pracowałem w Grecji i mam bardzo dobre zadnie o greckich sędziach - podkreśla trener Cracovii.

Podczas konferencji szkoleniowiec został zapytany również, czy nie obawia się o skuteczność Rafaela Lopesa, który w pierwszym meczu zmarnował kilka okazji.

- Jest nieskuteczny? To duże uproszczenie, bo bardzo dobre wychodził na pozycje i zaliczył asystę. Zawodnicy czasem szybko są oceniani, a tymczasem on na razie zagrał jeden mecz, a po jednym meczu trudno coś więcej powiedzieć. Cristiano Ronaldo w kilku spotkaniach w Juventusie też nie strzelał, więc powinni go od razu zlinczować... Trzeba dać mu zaufanie, tym bardziej że łatwych sytuacji nie miał - uważa Probierz.

Wygląda na to, że przed rewanżowym spotkaniem sytuacja kadrowa Cracovii nie jest najgorsza. Nie ma jednak pewności, czy będzie mógł wystąpić lewy obrońca Michal Sipliak.

- Sztab medyczny robi wszystko, by go postawić na nogi. Wszystko zdecyduje się w dniu meczu - ucina Probierz.

