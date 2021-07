Cracovia. Michał Probierz: Czasami coś trzeba zmienić

Szkoleniowiec, który pełni w klubie również funkcję wiceprezesa ds. sportowych, swój piąty rok pracy z "Pasami" rozpoczął od przebudowy sztabu. Z Cracovią pożegnał się wierny współpracownik Probierza - Grzegorz Kurdziel oraz drugi asystent Jakób Dziółka. Do Lecha Poznań przeniósł się trener bramkarzy Maciej Palczewski. Ich miejsce zajęli Maciej Kalkowski, który ostatnio prowadził Elanę Toruń, oraz Marcin Cabaj, do tej pory szkolący bramkarzy w grupach juniorskich.

"Czasami coś trzeba zmienić" - tak Probierz uzasadnił te roszady.

Do sporych zmian doszło także w kadrze pierwszego zespołu. Wygasających kontraktów nie przedłużono z: Jakubem Koseckim, Diego Ferraresso, Marcinem Budzińskim i Tomasem Vestenickym. Nie zdecydowano się na wykupienia - po okresie wypożyczenia - Dawida Szymonowicza z Jagiellonii Białystok i Ivana Fiolica z KRC Genk.

Do pierwszoligowej Resovii wypożyczono Sebastiana Strózika, natomiast do zespołu rezerw przeniesiono: Milana Dimuna, Daniela Pika, Michaela Gradawskiego, Ołeksija Dytiatjewa i Filipa Piszczka. Z rezerwami trenują także Jaroslav Mihalik, który wrócił z wypożyczenia do Sigmy Ołomuniec oraz Rubio po pobycie na wypożyczeniu w Sandecji Nowy Sącz. Wszyscy ci piłkarze mają wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów.

Z Cracovią rozstał się także stoper Ivan Marquez, który rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron z przyczyn osobistych.

Do tej pory Probierz pozyskał sześciu piłkarzy. Defensywę wzmocnili reprezentant Gruzji Otar Kakabadze, czeski stoper Jakub Jugas ze Slovana Liberec, który grał ostatnio w CD Tenerife. Jakość drugiej linii ma podnieść Duńczyk Mathias Hebo Rasmussen z Lyngby BK, a ataku słowacki napastnik Filip Balaj z FC ViOn Zlate Moravce.

Nowymi zawodnikami "Pasów" zostali także dwaj młodzieżowcy - skrzydłowy Kamil Ogorzały z Sandecji i środkowy pomocnik Karol Knap z Puszczy Niepołomice. Z wypożyczenia do tego klubu powrócił także młodzieżowiec Michał Rakoczy.

Piłkarze Cracovii do sezonu przygotowywali się w swoim ośrodku treningowym w Rącznej. Przebywali też na zgrupowaniu w słoweńskich Moravskich Toplicach. Rozegrali dziewięć sparingów, w których pokonali: MFK Frydek-Mistek 9:0, FK Triniec 2:0 i NK Maribor 3:1, przegrali z Partizanem Belgrad 0:3, zremisowali z Lokomotiwem Moskwa 2:2, wygrali ze Sturmem Graz 1:0 i przegrali ze Slovacko Uherske Hradiste 0:1. W minioną sobotę zmierzyli się w dwumeczu z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza, przegrywając 0:4 i 1:2.

Cracovia sezon zainauguruje w sobotę wyjazdowym meczem z Górnikiem Łęczna.

Grzegorz Wojtowicz