Cracovia przystąpi do wznowionych rozgrywek Ekstraklasy z nadziejami, że piłkarze zaprezentują lepszą formę niż przed zawieszeniem sezonu, ale też z obawami o to, jak konflikt władz klubu z byłym już kapitanem Januszem Golem wpłynie na morale zespołu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ekstraklasa. PZPN chce, żeby kibice mogli wejść na stadiony. Boniek apeluje do premiera. Wideo INTERIA.TV

W rok 2020 Cracovia wchodziła z wielkimi nadziejami, odważnie deklarowano walkę o pierwszy od ponad 70 lat tytuł mistrza Polski. Tymczasem seria czterech kolejnych porażek mocno skomplikowała realizację tego celu.

Reklama

"Pasy" zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli, a do liderującej Legii Warszawa tracą już dziewięć punktów. Trener Probierz bardzo ostrożnie wypowiada się o tym, jak będzie wyglądał wznowiony sezon.



"To jest taki moment w piłce nożnej, w którym nikt nie wie, jak wszystko będzie wyglądać, bo nikt tego wcześniej nie doświadczył. To będzie dla nas wszystkich czas wielkiej nauki" - stwierdził.



Przerwa w rozgrywkach Ekstraklasy z powodu pandemii koronawirusa nie przebiegała w krakowskim klubie spokojnie. Dość długo trwały negocjacje z piłkarzami w sprawie obniżki kontraktów. Ponadto upubliczniony został spór z kapitanem zespołu Januszem Golem.



Doświadczony pomocnik miał inne zdanie na temat sposobu, w jaki należy prowadzić rozmowy z drużyną i jako jedyny nie podpisał aneksu.



Probierz oraz Gol opublikowali w tej sprawie oświadczenia za pośrednictwem mediów. Atmosfera była gorąca, a sporu nie udało się polubownie rozwiązać. Probierz, który pełni także funkcję wiceprezesa klubu, ostatecznie pozbawiał Gola opaski kapitana. Jego następca ma zostać ogłoszony tuż przed pierwszym meczem.