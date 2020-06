Cracovia Michała Probierza notuje słaby okres, a sam szkoleniowiec zastanawia się, co może z tym wszystkim zrobić. Paradoksalnie sytuacja w tabeli i dalsza gra w Pucharze Polski nie wskazują na wielkie kłopoty.

"Pasy" przegrały w niedzielę piąty ligowy mecz z rzędu. Tak złej passy za kadencji Probierza jeszcze nie było. Kolejno lepsze okazały się: Piast Gliwice, Legia Warszawa, Wisła Kraków, Górnik Zabrze i teraz Jagiellonia Białystok. Ta seria przerwana została tylko zwycięstwem z GKS-em Tychy po dogrywce, dzięki czemu Cracovia w półfinale Pucharu Polski podejmie Legię.

Probierz przy Kałuży miał już na początku trudny moment. Sezon 2017/18 zaczął się dla trenera fatalnie. W 11 pierwszych meczach ligowych odniósł tylko jedno zwycięstwo, zespół zgromadził siedem punktów i był na dnie tabeli. Spodziewano się, że szkoleniowiec szybko odejdzie z klubu.



Profesor Janusz Filipiak, prezes MKS Cracovia SSA, wytrzymał jednak presję, nie zwolnił Probierza, a ten zaczął notować coraz lepsze wyniki. Do czołowej ósemki nie udało mu się co prawda awansować, ale wygrał grupę spadkową, zajmując dziewiąte miejsce na koniec sezonu.



W następnych rozgrywkach był progres. "Pasy" uplasowały się na czwartym miejscu i zagrały w Lidze Europejskiej. Nie udało się przejść co prawda pierwszej przeszkody, po dwóch remisach z DAC Dunajska Streda, jednak w lidze wszystko układało się bardzo dobrze. Kibice Cracovii czekali na to, żeby zostać liderem, a po 22. kolejce drużyna miała tyle samo punktów co prowadząca Legia Warszawa.



Potem jednak nastąpiła seria porażek w lidze. I choć "Pasy" w tabeli wciąż plasują się wysoko, bo na czwartym miejscu, to strata do lidera wynosi aż 12 punktów.



Nic dziwnego, że Probierz po meczu z Jagiellonią był rozgoryczony. To właśnie z klubem z Białegostoku wywalczył trofea i był najbliżej tytułu mistrza Polski. Zabrakło mu parunastu minut w ostatniej kolejce sezonu, żeby świętować tytuł. W niedzielę zabrakło mu kilku minut, by przynajmniej nie przegrać. Gola na wagę trzech punktów dla gości strzelił Przemysław Mystkowski, a więc zawodnik, którego wprowadzał do składu Jagiellonii.

Pewnie w Cracovii Probierz chciał wreszcie osiągnąć szczyt. To jego trzeci sezon w klubie, więc wszystko powinno w nim być poukładane tak jak sobie życzy, dodatkowo jest przecież wiceprezesem!