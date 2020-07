Michael Gardawski został piłkarzem Cracovii, poinformował klub. 29-latek jest obrońcą, który może występować zarówno na prawej jak i lewej stronie. Umowa została podpisana na dwa lata z opcją przedłużenia o rok.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cracovia. Michał Probierz przed meczem z Lechem Poznań. Wideo INTERIA.TV

Gardawski przez ostatnie trzy sezony grał w Koronie Kielce, z którą spadł do pierwszej ligi. Rozegrał w niej 74 mecze, zaliczając gola i cztery asysty,



Wcześniej występował w Niemczech, skąd pochodzi. Urodził się w Kolonii, jest wychowankiem SC Köln Weiler-Volkhoven, a w 2001 roku trafił do słynniejszego 1.FC Koeln.



Gardawski piłkarzem "Kozłów" był do 2011 roku, w tym czasie będąc wypożyczanym do Carl Zeiss Jena i drugiej drużyny VfB Stuttgart.



Po odejściu z 1.FC Koeln grał jeszcze w: VfL Osnabrueck, Viktorii Koeln, MSV Duisburg i Hansie Rostock. Z tego ostatniego klubu przeniósł się do Korony.

Reklama

Gardawski występował w młodzieżowych reprezentacjach Niemiec (U-16 i U-17), ale jego rodzice pochodzą z Tych.

To pierwszy transfer Cracovii przed nowym sezonem, nie licząc Marcosa Alvareza, którego przejście na Kałuży ogłoszono już w zimie.