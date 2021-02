Luis Rocha został nowym piłkarzem Cracovii - poinformował krakowski klub. Portugalczyk przez ostatnie dwa lata reprezentował barwy lidera ekstraklasy - Legii Warszawa.

Rocha z "Pasami" związał się umową ważną do 30 czerwca. Jego zadaniem będzie wypełnienie luki na lewej obronie obrony, która powstała wskutek kontuzji Michala Siplaka i przedłużającej się rekonwalescencji Kamila Pestki.

27-letni zawodnik jest wychowankiem FC Famalicao. W latach 2012-16 był piłkarzem Vitorii Guimaraes, a potem - przez dwa i pół roku - greckiego Panetolikos GFS.



Na początku 2019 roku związał się z Legią, z którą w poprzednim sezonie wywalczył tytuł mistrza Polski. W sumie w warszawskim klubie zagrał w 26 meczach ekstraklasy.



W obecnych rozgrywkach tylko dwa razy pojawił się na boisku w spotkaniach ligowych, do tego dołożył dwa występy w Pucharze Polski oraz jeden w Superpucharze. Podczas zimowych przygotowań trenował z zespołem III-ligowych rezerw Legii.



Rocha jest trzecim piłkarzem pozyskanym przez Cracovię w tym oknie transferowym. We wtorek podpisano kontrakt ze skrzydłowym Jakubem Koseckim, a wcześniej do zespołu dołączył pomocnik Marcin Budziński, który przez pół roku pozostawał bez klubu.



Cracovia zajmuje obecnie czternaste miejsce w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 18 punktów. W niedzielę, w meczu 19. kolejki zmierzy się u siebie z KGHM Zagłębiem Lubin.



