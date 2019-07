Miała być europejska przygoda i start po najwyższe cele w Ekstraklasie, a jest odpadnięcie z eliminacji Ligi Europejskiej i zaledwie punkt w dwóch meczach ligowych. ŁKS bezlitośnie wypunktował Cracovię i zanotował pierwsze ekstraklasowe zwycięstwo po siedmiu latach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Probierz o przyszłości Cracovii po odpadnięciu z LE. Wideo INTERIA.TV

Kliknij, by przejść do zapisu relacji na żywo z meczu Cracovia - ŁKS

Reklama

Zapis relacji na żywo na urządzenia mobilne z meczu Cracovia - ŁKS

Beniaminek pod Wawelem miał zbierać doświadczenia i przy okazji spróbować coś ugrać, tymczasem to piłkarze trenera Kazimierza Moskala okazali się do bólu skuteczni i zdobyli pierwsze trzy punkty w sezonie. Z kolei piłkarzy trenera Michała Probierza po meczu żegnały gwizdy.

W pierwszej części to Cracovia stwarzała okazje, a gola zdobył ŁKS. Na dobrą sprawę goście raz zdecydowali się na wypad pod bramkę Michała Peszkovicza, a to wystarczyło.

- Trzeba uważać na tego Ramireza - mówił przed spotkaniem trener Michał Probierz. Jego piłkarze nie wzięli sobie chyba tego do serca, bo pozwolili Hiszpanowi posłać prostopadłą piłkę i Łukasz Sekulski strzałem od słupka zdobył bramkę.

Jak wiele w piłce znaczy czasem kilka centymetrów, minutę wcześniej przekonał się Rafael Lopes. Napastnik Cracovii uderzył kąśliwie i też w słupek, tyle że piłka wyszła w pole, a nie - jak w przypadku Sekulskiego - do bramki.

"Pasy" miały więcej sytuacji. W 8. minucie błysnął Kamil Pestka dobrym podaniem do Lopesa, ale kolejny raz młody obrońca Cracovii przypomniał się w 30. minucie, gdy... trener Probierz zdecydował się go ściągnąć z boiska.

10 minut później zagotowało się w polu karnym ŁKS-u. Nie chodziło jednak o składną akcję czy soczysty strzał, ale spięcie Cornela Rapy z Pellem van Amersfoortem. Obrońca Cracovii miał pretensje do Holendra o złe ustawianie się i gdyby nie koledzy, to na słowach mogłoby się nie skończyć.

Piłkarzy Cracovii schodzących do szatni żegnały gwizdy, a sytuacja gospodarzy stała się jeszcze gorsza w 55. minucie. Michał Helik wrócił do składu po fatalnym błędu w meczem z DAC Dunajska Streda, a z ŁKS-em zawiodły go nie umiejętności, ale szczęście. Obrońca Cracovii przypadkowo dotknął piłkę ręką, sędzia odgwizdał rzut karny, a Maksymilian Rozwadowicz z 11 metrów kompletnie zmylił Peszkovicza.

Wydawało się, że Cracovia nie będzie miała nic do stracenia i rzuci się do ataku, tymczasem lepsze okazje mieli goście. Ramirez uderzył w boczną siatkę, a Pirula zepsuł kluczowe podanie, a następnie przegrał sytuację sam na sam z Peszkoviczem.

W 85. minucie Helik zapracował na wyróżnienie "Pechowiec kolejki". Obrońca Cracovii doszedł do dośrodkowania, umiejętnie przyłożył stopę, ale piłkę turlającą się niemal po linii bramkowej złapał Kołba.

W 90. minucie nadzieję krakowianom dał jeszcze Sergiu Hanca, który ładnym strzałem z wolejem zmieścił piłkę w bramce, ale na więcej gospodarzy już nie było stać.

Po dwóch kolejkach łodzianie mają cztery punkty, za to nie do pozazdroszczenia jest sytuacja drużyna Michała Probierz. Cracovia odpadła już w I rundzie eliminacji Ligi Europejskiej, a dwóch meczach Ekstraklasy zdobyła tylko punkt.

Z Krakowa Piotr Jawor

Cracovia - ŁKS 1-2 (0-1)

Bramki: Sekulski (16.), Rozwadowicz (56. z rzutu karnego) - Hanca (90.).

Żółte kartki: Helik - Klimczak, Sobociński.

Cracovia: Peszkovicz - Rapa, Jablonsky, Helik, Pestka (30. Lusiusz) - Czeczarić (60. Wdowiak), Gol, Dimun (60. Hanca), van Amersfoort, Siplak - Lopes.

ŁKS: Kołba - Grzesik (78. Bogusz), Rozwandowicz, Sobociński, Klimczak - Piątek, Kalinkowski, Wolski - Bryła (46. Pirulo), Sekulski (68. Kujawa), Ramirez.

Sędzia: Szymon Marciniak z Płocka.

Widzów: 8043.

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy