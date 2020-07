Z okazji historycznego wydarzenia, jakim dla "Pasów" jest występ w finale Pucharu Polski Interia przeprowadziła wywiad z właścicielem i prezesem klubu prof. Januszem Filipiakiem. Dziś zdradzamy tylko fragmenty. Całość już w piątek od g. 7 rano.

Cracovia to najstarszy polski klub, pierwszy mistrz Polski, ale w PP wybitnie jej nie szło, aż do teraz nie dotarła nigdy nawet do finału, nie wspominając o zdobyciu trofeum. - Cracovia ma dobrze wytyczoną drogę do osiągania najwyższych celów w lidze i tę drogę pokonujemy. Oczywiście zdobycie Pucharu Polski jest dla nas ważnym celem - powiedział prezes Filipiak.

Uchylił też rąbka tajemnicy odnośnie planów budowy zespołu i budżetu klubu na nowy sezon. Zdradził też, w jaki sposób były kapitan Janusz Gol - w jego opinii - strzelił sobie w stopę.

Nie mogło też zabraknąć wątku postępowania dyscyplinarnego PZPN-u przeciw klubowi za korupcję z sezonu 2003/2004, w którym Comarch był sponsorem, od stycznia 2004 r. 30-procentowym udziałowcem, ale nie rządził klubem, nie kierował jego polityką.

- Fakty są takie, że ciąży na nas koszmar przeszłości i tę żabę trzeba zjeść. Mam nadzieję, że to się szybko zakończy - powiedział prof. Filipiak.

Właściciel Cracovii opowiada też o nagrodzie, jaką jego firmie wręczył ostatnio szef Rady Nadzorczej Wisły Kraków - Tomasz Jażdżyński. Wypowiada swą wyrazistą opinię na temat nowego sposobu podziału pieniędzy z praw tv, który w Ekstraklasie wywołuje sporo kontrowersji.

Poznacie też reakcję Janusza Filipiaka na powrót charyzmatycznego trenera Wojciecha Stawowego do zawodowej piłki. Wielbiony do dziś przez wielu kibiców "Pasów" szkoleniowiec dwa razy pracował w Cracovii już w erze Comarchu.

Na cały wywiad zapraszamy już od piątkowego ranka.

