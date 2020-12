Po sześciu porażkach z rzędu, Lechia w końcu pokonała Cracovię. Bohaterem spotkania był Rafał Pietrzak, który zdobył bramkę i zaliczył asystę. Za to gospodarze kończyli mecz w osłabieniu.

Lechia do Krakowa przyjechała z bagażem czterech porażek w Ekstraklasie z rzędu i sześciu przegranych z Cracovią z kolei. Za to "Pasy" rozbudziły nadzieje kibiców niezłym spotkaniem i wygraną w Zabrzu z Górnikiem. W sobotni wieczór zespoły jednak zamieniły się rolami.

Krakowianie mieli problemy z przedarciem się choćby w okolice pola karnego gości, odcięte od piłek zostały także skrzydła, co uniemożliwiało dziurawienie defensywy Lechii dośrodkowaniami. Do tego niemal każde podanie zawodników Michała Probierza, które mogło napędzić akcje, były kierowane niemal za plecy zawodników gospdoarzy.

Lechia też nie grała wielkiego meczu, ale to wystarczyło, by prowadzić. Bramkę dla gdańszczan zdobył Rafał Pietrzak, który z rzutu wolnego z ok. 20 metrów uderzył nad murem i tuż przy słupku. Karol Niemczycki sięgnął piłkę, ale po ręce wpadła ona do siatki.

Lechia z czasem zaczęła przestawiać się na kontry, ale nie była to proste, bo żeby wyprowadzić kontrę, to najpierw trzeba rozbić atak rywali, tymczasem gospodarze po przekroczeniu połowy boiska nie byli w stanie wymienić kilku dokładnych podań. Efekt? Zero zagrożenia przez 45 minut ze strony Cracovii. Lechia też wielu sytuacji nie miała, ale Niemczycki musiał się spiąć po uderzeniu Flavio Paixao.

Trener Probierz nie zamierzał się patyczkować i w przerwie przeprowadził trzy zmiany. I od początku Cracovia miała przewagę, ale co z tego, skoro najbliżej bramki i tak była Lechia, ale uderzenie Flavio Paixao z ok. 50 metrów wylądowało na górnej siatce bramki. Na groźny strzał "Pasów" trzeba było czekać aż do 75. minuty, gdy Duszan Kuciak na rzut rożny wybił uderzenie Ivana Fiolicia.

Cztery minuty później krakowianie byli już w ogromnych opałach, bo drugą żółtą kartkę otrzymał Michał Gardawski. Okazało się jednak, że sytuacja dla gospodarzy może być jeszcze gorsza, bo kilkadziesiąt sekund później Lechia prowadziła 2-0. Pietrzak dośrodkował z rzutu wolnego, a Maciej Gajos - jeden z najniższych zawodników na boisku - oszukał rosłych obrońców Cracovii i głową zmieścił piłkę w siatce.

Cracovię dobił Jaroslav Mihalik, były zawodnik Cracovii, który z bliska wykończył podanie Conrado.

Po wygranej w Krakowie Lechia zajmuje siódme miejsce, Cracovia jest dziesiąta.

Cracovia - Lechia Gdańsk 0-3 (0-1)

Bramki: Pietrzak (15. z rzutu wolnego), Gajos (80. podanie Pietrzaka), Mihalik (90.).

Z Krakowa Piotr Jawor, Maciej Słomiński

14. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-12-19 17:30 | Stadion: Stadion im. Józefa Piłsudskiego Cracovia Lechia Gdańsk 0 3 DO PRZERWY 0-1 R. Pietrzak 15' M. Gajos 81' J. Mihalík 90'

0 3 Cracovia Lechia Gdańsk Niemczycki Rapa Szymonowicz Marquez Gardawski Thiago Sadiković van Amersfoort Dimun Zaucha Rivaldinho Kuciak Fila Tobers Nalepa Pietrzak Haydary Kubicki Gajos Kałuziński Saief Paixao SKŁADY Cracovia Lechia Gdańsk Karol Niemczycki Duszan Kuciak Cornel Rapa 55′ 55′ 90′ 90′ Karol Fila 78′ 78′ Dawid Szymonowicz Kristers Tobers Ivan Marquez Michał Nalepa 79′ 79′ 79′ 79′ Michal Gardawski 15′ 15′ Rafał Pietrzak 46′ 46′ Thiago Rodrigues de Souza 63′ 63′ 90′ 90′ Omran Haydary Damir Sadiković 38′ 38′ Jarosław Kubicki 90′ 90′ Pelle van Amersfoort 81′ 81′ Maciej Gajos 70′ 70′ Milan Dimun 89′ 89′ Jakub Kałuziński Patryk Zaucha 88′ 88′ Kenny Saief Rivaldo Vitor Mosca Ferreira Júnior 39′ 39′ Flavio Paixao REZERWOWI Adam Wilk Zlatan Alomerović Diego Gustavo Ferraresso 90′ 90′ Bartosz Kopacz Jan Ziewiec 90′ 90′ 90′ 90′ Jaroslav Mihalik Florian Loshaj Egzon Kryeziu Sylwester Lusiusz Egy Maulana Vikri 46′ 46′ Ivan Fiolić Kacper Urbański 90′ 90′ Przemysław Kapek Mateusz Żukowski 70′ 70′ Daniel Pik Łukasz Zwoliński Filip Piszczek 88′ 88′ Conrado Buchanelli Holz

