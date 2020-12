- Jak zobaczyłem Duszana Kuciaka, że po trzeciej bramce biegnie przez całe boisko, to pomyślałem, że to jest to. Lechia wraca na właściwe tory – cieszył się po wygranej z Cracovią Piotr Stokowiec, trener gdańszczan.

- Po porażce z Wisłą Płock powiedziałem, że Lechia nie może i nie będzie tak grać. Cieszę się razem z drużyną, że dotrzymaliśmy słowa, bo w ostatnich sezonach staliśmy się drużyną z TOP 4 i nasze miejsce jest w górze tabeli. Zrobimy wszystko, by tak było - mówił na pomeczowej konferencji Stokowiec.

- Fajnie, że drużyna dziś pokazała charakter, bo to dobry prognostyk. Szczególnie cieszy mnie trzecia bramka, bo pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną. Jak zobaczyłem Duszana Kuciaka, że po tej bramce biegnie przez całe boisko, to pomyślałem, że to jest to. Lechia wraca na właściwe tory - dodał szkoleniowiec.

Podczas gdy trener Cracovii Michał Probierz już w przerwie zmienił trzech zawodników, to Stokowiec pierwszego rezerwowego wpuścił dopiero w 89. minucie.

- Nie chcieliśmy zmianami wybijać drużyny z rytmu. W tej rundzie trochę eksperymentów i błędów już zrobiliśmy rotując składem, i nie były to dobre pociągnięcia. Dlatego dziś nie chciałem zaburzać rytmu gry. Przez całą rundę byliśmy wybijani z rytmu, choć wiem, że wszyscy mieli podobnie - przyznaje Stokowiec.

Teraz przed gdańszczanami urlopy, a na pierwszym treningu w 2021 r. spotkają się 4 stycznia.

- Prawdopodobnie będziemy trenowali w Polsce, bo sytuacja ciągle się zmienia. Ale jesteśmy gotowi na każdą ewentualność, także wyjazd zagraniczny. Dobrą robotę można jednak wykonać wszędzie. Drużyna dała dziś sygnał, że chce pracować - zaznacza szkoleniowiec.

