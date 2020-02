W rundzie wiosennej Cracovia po raz pierwszy zagra u siebie. Rywalem jest nie byle kto, bo Lech Poznań, który nie przegrał ośmiu ostatnich spotkań. Śledź to spotkanie na żywo z Interią!

Cracovia ma szansę walki o mistrzostwo Polski i zamierza ją wykorzystać. Traci tylko dwa punkty do prowadzącej Legii Warszawa. "Pasy" zdają sobie sprawę, że każde potknięcie może znacząco wydłużyć do tytułu.



Podopieczni Michała Probierza bardzo dobrze prezentują się przy Kałuży. Wygrali osiem z 11 spotkań.



Teraz jednak nie będą mieli łatwej przeprawy bo Lech jest na fali. Nie przegrał od ośmiu spotkań i jest już na piątym miejscu. Podopieczni Dariusza Żurawia zamierzają poważnie włączyć się do gry o europejskie puchary.



