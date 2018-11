- Fajnie, że selekcjoner objął taki klub, i że polski trener dostał to, czego chciał, czyli swój sztab, bo na ogół przysługiwało to tylko obcokrajowcom - mówi Michał Probierz. W niedzielę (godz. 18) jego Cracovia podejmuje Lecha Poznań, w którym zadebiutuje Nawałka. Relacja w Interii.

- Przede wszystkim to gratuluję selekcjonerowi objęcia Lecha i życzę powodzenia - rozpoczął konferencję Probierz.

Szkoleniowiec Cracovii nie chciał jednak sprowadzać niedzielnego meczu do potyczki Cracovii z Nawałką.

- Nie będziemy rywalizowali z selekcjonerem, ale z Lechem Poznań - podkreśla Probierz. - Teraz jednak nam się łatwiej pracowało, bo wszyscy zajmowali się tym, co dzieje się w Lechu. A mamy nad czym pracować, bo ostatnio w naszym zespole było sporo urazów - dodaje.

Mimo to dziennikarze podczas konferencji nie odpuszczali i chcieli się dowiedzieć jak najwięcej na temat relacji Probierza z Nawałką. Słynny już bowiem jest film sprzed kilku lat, gdy Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej staje w towarzystwie obu szkoleniowców i mówi: - Oto obecny selekcjoner reprezentacji, a to jego następca.

Sprawy potoczyły się jednak inaczej (Nawałkę zastąpił Jerzy Brzęczek - przyp. red.), ale relacje Nawałki i Probierza nadal są poprawne.

- Z większością trenerów żyję dobrze, choć wiadomo, że nasz zawód opiera się na rywalizacji. Gdy trener Nawałka był selekcjonerem, to miałem z nim bardzo dobry kontakt i życzyłem mu powodzenia. Tak samo życzę mu teraz i niech od następnego meczu zacznie wygrywać - mówi Probierz.

Znając Nawałkę, to podczas rozbratu z piłką na pewno nie odciął się od futbolu. Zapewne doskonale orientuje się, co dzieje się w polskiej lidze, ale według Probierza jedna rzecz w naszej lidze na pewno go zaskoczy.

- Nowością dla trenera Nawałki na pewno będzie system VAR. Reakcje podczas wideoweryfikacji mogą go mocno zdziwić, bo to coś zupełnie nowego - uważa Probierz, który liczy również, że na najbliższy mecz Lech zmieni się... na gorsze.

- Gdy jednak przychodzi nowy trener, to zawsze jest taka kalka - wszyscy mówią i piszą, że u zawodników wróciły chęci i uśmiechy. Później weryfikacja tego następuje jednak na boisku. Należy jednak spodziewać się Lecha agresywnego i dobrze zorganizowanego - uważa Probierz.

Piotr Jawor

