Cracovia w tym oknie transferowym celowała w mocne transfery i w klubie uważają, że udało się to zrealizować. Dwa tygodnie temu "Pasy" pozyskały Jewhena Konoplankę , a tuż przed zamknięciem okna transferowego do klubu dołączył Virgil Ghita.

23-letni środkowy obrońca w tym sezonie rumuńskiej ekstraklasy rozegrał 24 spotkania i zdobył dwie bramki dla Farulu Constanța. Oprócz tego Ghita jest kapitanem rumuńskiej młodzieżówki, ale zaliczył również debiut w seniorskiej kadrze.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłkarze Cracovii u Bruk-Bet Termaliki przed meczem. Wideo INTERIA.TV

- Jestem bardzo zadowolony z tego transferu. O tym zawodniku myślałem już od grudnia, rozmowy trwały dwa miesiące, ale trudno było go namówić. Ale na szczęście udało się! Co więcej, jestem przekonany, że jeśli nie udałoby się go pozyskać teraz, to w czerwcu byłoby to niemożliwe - uważa Jacek Zieliński, trener Cracovii.

- Po zakończeniu rundy jesiennej mówiliśmy, że w transferach celujemy nie w ilość, ale w jakość i jestem przekonany, że to nam się udało zrobić - dodaje szkoleniowiec.

Ghita podpisał z Cracovią umowę na 4,5 roku i już został zgłoszony do rozgrywek.

PJ