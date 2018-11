Sprzedaż Krzysztofa Piątka do Włoch odbija się Cracovii czkawką do dzisiaj. Zespół bez skutecznego strzelca jest najgorszy w lidze pod względem zdobytych bramek, a już w niedzielę stanie naprzeciw Lechowi Adama Nawałki, który potrafi ustawić szczelną defensywę. Czy ktoś z krakowian się przez nią przebije?

Cracovia wiele oczekiwała od Filipa Piszczka, którego sprowadziła latem ze Sandecji, jako potencjalnego następcę Krzysztofa Piątka po jego transferze do Genoi. Wychowanek Lubania Tylmanowa na razie nie był w stanie udźwignąć presji, jaka na nim ciążyła. Sądząc po czterech miesiącach, można zaryzykować stwierdzenie, że transfer Piszczka okazał się niewypałem. Filip trafił do siatki zaledwie raz i to w starciu z II-ligowym ROW-em Rybnik w ramach Pucharu Polski. W lidze Piszczek wciąż pozostaje bez gola dla Cracovii. Trener Michał Probierz ani myśli go przekreślać.

- Z Filipem jest taka sytuacja, że ściągając go do Cracovii wiedzieliśmy o konieczności przeprowadzenia operacji. Przez nią stracił część okresu przygotowawczego, więc trzeba było go rzucić na głęboką wodę i to ja jestem za to odpowiedzialny. Powtarzam mu ciągle, że powinien być bardziej spokojny pod bramką. Taką okazję, jaką miał ze Śląskiem Wrocław, na pewno by wykorzystał w barwach Sandecji - uważa Probierz.

Ze względu na słabą dyspozycję napastników Cracovii, swoją szansę na tej pozycji mógłby dostać Sebastian Strózik. Dziewiętnastolatek nie wywalczył sobie jeszcze stałego miejsca w składzie, a jego nominalna pozycja wciąż pozostaje nieokreślona. Opiekun "Pasów" wykorzystuje jego potencjał zarówno na skrzydle, jak i w ataku. W kontekście zbliżającego się spotkania z Lechem Poznań walka o miejsce w ataku Cracovii rozegra się pomiędzy nim, wspomnianym Piszczkiem, ale największe szanse zdaje się mieć sprowadzony w ostatnim dniu letniego okna transferowego Airam Cabrera.

Hiszpan wrócił do Polski, gdy po stosunkowo krótkim epizodzie w Kielcach odszedł jako wolny zawodnik do Anorthosis Famagusta, a następnie trafił do hiszpańskiego Extremadura UD. W ostatnim spotkaniu trener Probierz nie mógł skorzystać z tego zawodnika, ze względu na kontuzję. Przed spotkaniem z Lechem Airam wrócił do składu i trenuje na pełnych obrotach.

- Przed Lechem trenują wszyscy oprócz Olivy - podkreślał Probierz.

Spotkanie z Lechem Poznań zdecydowanie nie będzie należeć do najłatwiejszych dla napastników Cracovii. Nowy trener "Kolejorza" Adam Nawałka jest znany z tego, że gra obronna jego zespołów jest na wysokim poziomie. Obsada ataku może okazać się kluczowa do zdobycia trzech punktów.

Zdjęcie Filip Piszczek jeszcze nie strzelił gola w lidze dla Cracovii / Michał Klag / East News