Wygląda na to, że w tym roku przy Kałuży zapowiada się wyjątkowe okno transferowe. - Nie będziemy brali nowych zawodników. Skupimy się na tych, których mamy – zapowiada Michał Probierz, trener „Pasów”.

Zdarzało się, że w Cracovii w jednym oknie transferowym pojawiało się i znikało kilkunastu zawodników, ale tej zimy ma być zdecydowanie inaczej.

- Nie robimy żadnych ruchów transferowych. Nikogo nie bierzemy, tylko skupiamy się na tych zawodnikach, których mamy - podkreśla Probierz.

Szkoleniowiec przyznaje jednak, że to nie oznacza, iż na treningach nie pojawią się nowe twarze.

- Dołączymy kilku zawodników z grup młodzieżowych, bo chcemy teraz wprowadzać młodzież oraz Polaków. Od jakiegoś czasu to już przygotowujemy, bo jest grupa zawodników, która czeka na swoją szansę - zaznacza Probierz.

Zimą do Krakowa nie powróci za to wypożyczony do Puszczy Niepołomice Michał Rakoczy.

- Zostanie tam na wiosnę. W Puszczy ma możliwość grania, a to dla niego bardzo ważne. Cieszymy się, że zaczyna tam regularnie występować, śledzimy jego losy - zaznacza Probierz.

"Pasy" na pierwszym treningu spotkają się 4 stycznia w nowej bazie w Rącznej. W zajęciach mają wziąć udział kontuzjowani od dłuższego czasu Marco Alvarez, Kamil Pestka, Ołeksij Dytiatjew, a także Sergiu Hanca.

- Wszyscy od stycznia będą w regularnym treningu. Z kolei Radosław Kanach potrzebuje trochę więcej czasu, by wrócić - zaznacza Probierz.

Tymczasem krakowianie przygotowują się do ostatniego meczu w rundzie - w sobotę podejmują Lechię Gdańsk. Mecz o godz. 17.30, relacja w Interii.



