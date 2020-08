21-letni bramkarz Karol Niemczycki wraca do "Pasów". Młodzieżowy reprezentant Polski podpisał umowę z klubem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paweł Golański dla Interii: Cracovia trafiła najgorzej w losowaniu. Wideo TV Interia

Niemczycki związał się z Cracovią trzyletnim kontraktem.

Reklama

Bramkarz grał w juniorach krakowskiej Garbarni, a następnie Cracovii (2011-15) i AP Profi Zielonki.

W wieku 18 lat wyjechał do Holandii, gdzie zadebiutował w Eredivisie w drużynie NAC Breda. Zaliczył tam jednak tylko dwa występy i wrócił do Polski.

Od ubiegłego roku był zawodnikiem pierwszoligowej Puszczy Niepołomice, do której trafił w ramach wypożyczenia. Zagrał w 29 meczach minionego sezonu, a w 10 z nich zachował czyste konto.

Trzykrotnie wystąpił w meczach młodzieżowej reprezentacji Polski.

Po zakończeniu sezonu Puszcza wykupiła Niemczyckiego z Bredy, ale otrzymał on jednocześnie zgodę na transfer. Początkowo wydawało się, że trafi do beniaminka Ekstraklasy - Stali Mielec. Z tym zespołem pojechał nawet na obóz do Woli Chorzelowskiej, ale ostatecznie przyjął ofertę Cracovii.



Niemczycki, który jest jeszcze młodzieżowcem, o miejsce w bramce będzie rywalizował w duetem doświadczonych Słowaków - Michalem Peszkoviczem i Lukaszem Hroszszo.

Ekstraklasa: sprawdź terminarz nowego sezonu!

Zdjęcie Karol Niemczycki / Artur Szczepański / East News

WS