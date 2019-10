W wieku 47 lat niektórzy trenerzy dopiero pukają do drzwi Ekstraklasy, tymczasem Michał Probierz ustawia się już w jednym rzędzie ze starymi wyjadaczami. Piątkowy mecz Cracovia - Pogoń Szczecin będzie jego 400. w roli szkoleniowca zespołu Ekstraklasy.

Wisła Płock cieszyła się Pucharu Polski, Legia Warszawa z mistrzostwa, polscy kibice jeszcze rozpamiętywali nieudany występ kadry Pawła Janasa na mistrzostwach świata w Niemczech, a Leo Beenhakeer zaczynał wdrażać się w rolę selekcjonera reprezentacji Polski. To właśnie wtedy jako trener w Ekstraklasie debiutował Michał Probierz.

Wydarzyło się to dokładnie 2 lipca 2006 roku. Probierz wprowadził Widzew Łódź do Ekstraklasy i na inaugurację mierzył się z Groclinem Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski.



- Pamiętam, że ich trenerem był Werner Liczka. Szybko straciliśmy bramkę, ale wygraliśmy 2-1 po golach Budki i Iwana. Zagraliśmy wtedy bardzo dobre spotkanie. Mieliśmy młody zespół i pokazaliśmy się z dobrej strony - grzebie w pamięci Probierz.



Szkoleniowiec pomylił się tylko w jednym - gola nie strzelił Adrian Budka, ale Krzysztof Sokalski. Wystarczy jednak napisać, że w tamtym meczu grali tacy zawodnicy jak Piotr Świerczewski, Adrian Sikora, czy Piotr Rocki, by nie mieć wątpliwości, że od debiutu Probierza trochę czasu minęło.



- 400. mecz w Ekstraklasie to na pewno miła okoliczność. Człowiek uświadamia sobie, ile lat już działa w piłce, a mimo to wciąż go ona zaskakuje. Mimo że jako trener mam już na koncie tyle spotkań, które dały mi doświadczenie, to jednak wciąż mi go czasem brakuje - przyznaje Probierz.

Po meczu z Pogonią, trenerowi Cracovii do rekordu Ekstraklasy będzie brakowało 181 spotkań. Na szczycie szkoleniowców z największym doświadczeniem znajduje się bowiem Orest Lenczyk, którego licznik zatrzymał się na 581. meczach w najwyższej klasie rozgrywkowej.



W tym tempie Probierz na szczycie będzie za ok. pięć lat, a później może sobie postawić kolejne wyzwanie, np. 1000 spotkań w Ekstraklasie.

- Byłoby miło prowadzić drużynę w tylu meczach, ale do tego trzeba jakiś 20 lat, a to bardzo trudne, bo jak widać, po 50. czy 60. roku życia już trudno trenować zespół w Ekstraklasie, bo zmieniają się tendencje i wszyscy stawiają na młodszych. Ja mogę teraz tylko podziękować tym, którzy za młodu postawili na mnie. Mam nadzieję, że się nie zawiedli - podkreśla Probierz.



Piotr Jawor

