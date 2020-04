Filar Cracovii Janusz Gol wydał specjalne oświadczenie, w którym odniósł się do komunikatu trenera "Pasów" Michała Probierza. Szkoleniowiec poinformował, że ukarał 34-latka odebraniem opaski kapitana za "brak akceptacji warunków dotyczących czasowego obniżenia wynagrodzenia kontraktowego o 50 procent w związku z panująca pandemią wirusa SARS-CoV-2". Gol zaprzeczył tym doniesieniom twierdząc, że trwają rozmowy dotyczące zmniejszenia jego zarobków.

"Niezrozumiała postawa zawodnika w sytuacji, gdy wszyscy pozostali członkowie drużyny, jak również sztabu szkoleniowego, zaakceptowali warunki czasowej redukcji wynagrodzenia, świadczy o braku szacunku wobec pozostałych zawodników i pracowników Cracovii, jak również o elementarnym braku odpowiedzialności za drużynę w tym trudnym dla wszystkich okresie" - pisał trener Probierz w komunikacie opublikowanym przez oficjalną stronę internetową krakowskiego klubu.



Gol nie pozostał obojętny na te wydarzenia i także zdecydował się na wydanie specjalnego oświadczenia. Stwierdził w nim, że rozmowy na temat obniżenia jego pensji w dobie pandemii koronawirusa wciąż trwają, lecz nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje w tej sprawie. "Kieruję się przede wszystkim dobrem mojej drużyny oraz klubu" - podkreśla doświadczony pomocnik.

34-latek zaznaczył, jak wielkim zaszczytem jest dla niego funkcja kapitana, którą chciał sprawować godnie nawet w czasach pandemii. Wobec tego czuł się zobowiązany, by reprezentować szatnię w rozmowach z klubem dotyczących obniżki apanaży. Jak przyznał, początkowo wszyscy piłkarze Cracovii nie zgadzali się na rezygnację z połowy wynagrodzenia, dlatego nie mógł przystać na propozycję klubu. Teraz jednak prowadzi rozmowy na temat wysokości swojej pensji.



"Oświadczam, że nie jest prawdą, że nie zgadzam się na obniżenie mojego wynagrodzenia o 50 procent, moją propozycję przekazałem władzom klubu. Żywię ogromną nadzieję, że władze MKS Cracovia umożliwią mi zawarcie porozumienia i będę mógł znów aktywnie przewodzić mojemu zespołowi" - podkreśla Gol w oświadczeniu.

Oświadczenie Janusza Gola:

W odniesieniu do informacji przekazanych przez media, oświadczam, że nadal trwają rozmowy dotyczące obniżenia mojego wynagrodzenia z powodu pandemii koronawirusa. Nie podjąłem jeszcze żadnej wiążącej decyzji w tej kwestii. Chciałbym podkreślić, że zgodnie z wyznawanymi przeze mnie wartościami, kieruję się przede wszystkich dobrem mojej drużyny oraz Klubu.

Opaska Kapitana, którą noszę na ramieniu, to nie tylko ogromny zaszczyt, ale także ogromna odpowiedzialność za Zespół i za każdego zawodnika drużyny z osobna. W czasie pandemii, w obliczu kryzysu, czułem się szczególnie zobowiązany reprezentować nasze wspólne stanowisko, a w konsekwencji, wynegocjować jak najlepsze warunki dla mojego Zespołu oraz Klubu. Jako Kapitan nie mogłem zgodzić się na propozycję władz Klubu dotyczącą obniżenia naszego wynagrodzenia o 50 proc. bo początkowo wszyscy zawodnicy odrzucili takie rozwiązanie. Nie mogę pogodzić się z tym, że zarzucono mi, niesprawiedliwie i niezgodnie z prawdą, że kieruję się egoistycznymi pobudkami: ochroną własnych interesów w obliczu utraty wynagrodzenia. Na boisku i poza nim jesteśmy drużyną, więc na boisku i poza nim walczę o swoją drużynę. Nie pozwolę na to, by ktokolwiek podważał słuszność moich motywacji.



W obecnej sytuacji każdy z nas został zmuszony walczyć sam o siebie, dlatego ja nadal staram się uzgodnić z Klubem moje indywidualne warunki współpracy. Oświadczam, że nie jest prawdą, że nie zgadzam się na obniżenie mojego wynagrodzenia o 50 procent, moją propozycję przekazałem władzom Klubu. Żywię ogromną nadzieję, że władze MKS Cracovia umożliwią mi zawarcie porozumienia i będę mógł znów aktywnie przewodzić mojemu Zespołowi. Jestem profesjonalistą i żadne doniesienia medialne nie wpłyną na moją postawę na boisku i poza nim. Jednocześnie informuję, że w stosunku do dziennikarzy, redaktorów i wydawców, którzy będą rozpowszechniać na mój temat nieprawdziwe i niesprawdzone informacje, podejmę stosowne kroki prawne.