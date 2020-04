- Mamy ustaloną z zespołem redukcję pensji o 50 proc. Stosowny dokument został podpisany. Na porozumienie nie zgodził się tylko jeden zawodnik – informuje w rozmowie z Interią prezes i właściciel Cracovii, Janusz Filipiak.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cracovia. Janusz Filipiak o konflikcie z Czovilo: Never ending story. Wideo Eleven Sports

Niewiele brakowało, a Cracovia znalazłaby się w gronie tych zespołów, w których nie zaistniał spór dotyczący nowych warunków wypłacania wynagrodzeń.

Reklama

- Mamy ustaloną z zespołem redukcję pensji o 50 proc. Stosowny dokument został podpisany. Na porozumienie nie zgodził się tylko jeden zawodnik. O nazwisko proszę nie pytać. Sami jeszcze nie wiemy, jak tę sprawę zdecydujemy się rozwiązać - mówi nam prezes Filipiak.

Kapitan stawia weto

Z układu jako jedyny wyłamał się kapitan zespołu, Janusz Gol. Oficjalnie potwierdził to trener Michał Probierz. Nieprawdziwe są natomiast domysły, jakoby 35-letni kapitan zespołu miał zostać z tego powodu przesunięty do drużyny rezerw.

- Wszyscy trenują w domach, zawodnicy drugiej drużyny także - przypomina Filipiak. - Trudno więc mówić o przesuwaniu kogokolwiek do rezerw. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, wiedziałbym o tym pierwszy.

Prosta rachuba

Obniżka wysokości wynagrodzeń o połowę będzie obowiązywać do czasu zawieszenia rozgrywek PKO Ekstraklasy. Pensje za marzec zostały już wypłacone. Są wyższe niż te, które wpłyną na konta zawodników w kwietniu.

- Piłkarze rozegrali połowę spotkań przewidzianą na marzec - tłumaczy Filipiak. - Pensje mogły zostać obcięte o połowę tylko za ten czas, kiedy liga była już zawieszona. To dało w sumie 75 proc. wysokości dotychczasowych wynagrodzeń.

Kwartet z poślizgiem

Po świątecznej przerwie piłkarze wznowili zajęcia we wtorek. Trenują raz dziennie, a ich wysiłki transmitowane są w formie wideokonferencji. Zestaw ćwiczeń ogranicza się do sprawności ogólnorozwojowej i siły.

Do Krakowa z wyprawy do domu nie wrócili jeszcze czterej zawodnicy zagraniczni. To Lukasz Hrosso, David Jablonsky, Pelle van Amersfoort i Florian Loshaj. Pod Wawelem mają się zameldować jeszcze w tym tygodniu.

Tuzin wariantów

Nie gasną tymczasem spekulacje na temat daty wznowienia rywalizacji ligowców. Przypuszcza się, że nastąpi to na przełomie maja i czerwca.

- Wiem, że prezes Ekstraklasy SA, pan Animucki, ma 12 wariantów powrotu do gry - oznajmia sternik Cracovii. - Nie pokuszę się o wskazanie, który z nich jest najlepszy, bo potem los pokaże, że powiedziałem głupio. Na razie widzimy, że liczba nowych zakażeń koronawirusem nie spada...

UKi