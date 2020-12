Po 5 tys. zł kary w zawieszeniu na 6 miesięcy otrzymali prezes Cracovii Janusz Filipiak i wiceprezes Jakub Tabisz.

To kara za zachowanie podczas meczu z Wisłą, który odbył się niespełna dwa tygodnie temu. Filipiak i Tabisz w wulgarny sposób obrażali sędziego Daniel Stefańskiego, o czym pisaliśmy TUTAJ.

Zachowaniem Filipiaka i Tabisza zajęła się Komisja Ligi.

- Zdaniem Komisji Ligi przedstawiciele Cracovii swoim zachowaniem dopuścili się naruszenia przepisów Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Przekroczyli granice dopuszczalnej krytyki używając wulgaryzmów, de facto, w celu znieważenia sędziego zawodów - przyznaje przewodniczący Komisji Ligi Jarosław Poturnicki.

W tej sytuacji na obu działaczy nałożono po 5 tys. zł kary w zawieszeniu na 6 miesięcy. Udzielono im również nagany.

- Przedstawiciele klubu powinni mieć świadomość, iż ich wypowiedzi lub działania znieważające sędziego stanowią delikt dyscyplinarny, którego efektem są dzisiejsze kary. Orzeczona kara nagany jest wyrazem dezaprobaty Komisji Ligi dla podobnych działań. Z kolei dodatkowa kara pieniężna orzeczona w zawieszeniu stanowi element prewencji i ma zapobiec ponownemu popełnieniu takiego samego lub podobnego czynu dyscyplinarnego - dodaje przewodniczący Poturnicki.

Zdjęcie Janusz Filipiak / Marek Lasyk/REPORTER / East News

