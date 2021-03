Niecodzienne zachowania, wygląd, a także wpadki. Jakub Kosecki podpisał kontakt z Cracovią i po ponad dwóch latach wrócił do Ekstraklasy. A to oznacza, że znów można liczyć, że wniesie do niej trochę kolorytu.

Kosecki w reprezentacji Polski zagrał pięć meczów, ale najmocniej zapamiętany został jego występ w spotkaniu z Ukrainą.

I nie chodzi o jakąś piękną bramkę czy asystę, ale o tę wpadkę:

Piłkarz do tej sytuacji podszedł jednak z dystansem. - To nie jest moją zmorą. Cieszę się, że nie pokazało się coś więcej - śmiał się Kosecki.