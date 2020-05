Cracovia, już z nowym kapitanem, przygotowuje się do wznowienia rozgrywek. - Nie spodziewałem się tej zmiany, ale tak wyszło - mówi trener Michał Probierz. W niedzielę (godz. 15) "Pasy" podejmują Jagiellonię Białystok.

Cracovia to jeden z klubów, w którym okres pandemii nie przebiegł zbyt spokojnie.

Wszystko przez konflikt klubu z kapitanem Januszem Golem, w którym chodziło o obcięcie pensji. W efekcie 35-letni pomocnik musiał oddać opaskę kapitana, a trener Probierz przekazał ją Rafaelowi Lopesowi.

- To zawodnik, który był w wielu klubach. Jest odpowiedzialny i zdaje sobie sprawę, co znaczy być kapitanem. Nie spodziewaliśmy się zmiany, ale tak to wyszło. Rafael to jednak bardzo dobra osoba do sprawowanie tej funkcji - zapewnia Probierz.

Czy konflikt z Golem oznacza również, że zawodnik może stracić miejsce na boisku?

- Mamy w kadrze 32 zawodników i wszyscy mają być przygotowani do gry. Mamy pole manewru - podkreśla szkoleniowiec.