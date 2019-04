Cracovia podejmuje Jagiellonię Białystok w 32. kolejce Ekstraklasy. Śledź przebieg meczu i oceniaj piłkarzy z Interią!

Zdjęcie Trener Michał Probierz ostatnio nie znalazł sposobu na Legię Warszawa. Jak będzie z Jagiellonią? /PAP/Piotr Nowak /PAP

W Krakowie grają ze sobą sąsiedzi w ligowej tabeli. Obie drużyny liczyły, że w grupie mistrzowskiej powalczą o miejsce w europejskich pucharach. Po pierwszej kolejce gry w rundzie finałowej tracą jednak do podium już po osiem punktów.



Wciąż jednak mają o co grać, bo czwarte miejsce też może dać awans do europejskich pucharów. Cracovia postara podnieść się po pechowej porażce w Warszawie. Jagiellonia w ostatnich tygodniach może liczyć na skuteczność Jesusa Imaza, ale w czasie spotkania z Lechem Poznań miała duże problemy z obroną.

