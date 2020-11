Cracovia po zabójczej końcówce pokonała Jagiellonię Białystok 3-1! Decydujące bramki dla "Pasów" zdobyli piłkarze rezerwowi, natomiast ozdobą meczu było trafienie Jesusa Imaza.

W trzech ostatnich starciach pomiędzy Cracovią a Jagiellonią lepsi byli gracze z Białegostoku. Piłkarze Michała Probierza stanęli zatem przed szansą na przełamanie i jako pierwsi wyszli w tym spotkaniu na prowadzenie.

Po spokojnym początku meczu sygnał do ataku wysłał Patryk Zaucha. Bardzo aktywny w tym spotkaniu gracz gospodarzy ruszył lewą flanką boiska i zagrał w pole karne. Pędzącą piłkę zdołał trącić defensor, lecz ta odbiła się od Pelle van Amersfoorta i trafiła do Tomasza Vestenickiego, który znalazł się w sytuacji sam na sam i dopełnił formalności.



Już kilka minut Zaucha ponownie pokazał się z dobrej strony i tym razem oddał strzał, który z problemami odbił Damian Węglarz. Futbolówka wróciła do gracza "Pasów", jednak jego dobitka poszybowała wysoko ponad poprzeczką. Goście nie dali się całkowicie zepchnąć do defensywy i stopniowo zyskiwali przewagę.



Ich starania przyniosły zamierzony efekt w 39. minucie spotkania. Martin Pospiszil posłał piłkę w pole karne i ta trafiła do Jesusa Imaza. Hiszpan efektownie przyjął ją piętą, przerzucił nad interweniującym Dawidem Szymonowiczem i uderzeniem z powietrza wpakował futbolówkę do siatki.



W pierwszych 45 minutach gry nie padło więcej bramek, jednak obie drużyny były bliskie podwyższenia prowadzenia po przerwie. Najpierw na próbę z dystansu zdecydował się Ariel Borysiuk, a bardzo niepewnie interweniował Karol Niemczycki i na szczęście dla bramkarza "Pasów" żaden z rywali nie zdołał jej opanować.