Cracovia przegrała z Jagiellonią Białystok 0-1 w 32. kolejce Ekstraklasy. Zwycięskiego gola strzelił Jesus Imaz. Poprzednio "Pasy" na własnym stadionie przegrały 7 października w derbach Krakowa z Wisłą 0-2, a obie bramki zdobył właśnie... Hiszpan.

Zdjęcie Jesus Imaz (z lewej) z Jagiellonii i Niko Datković z Cracovii /Jacek Bednarczyk /PAP

Obie drużyny grały poprzednio trzy dni temu. Michał Probierz, trener Cracovii, dokonał pięciu zmian w porównaniu do meczu w Warszawie. Diego zmienił Cornela Rapę, Ołeksij Dytiatjew zastąpił Michała Helika, Javi Hernandez zagrał za Sergiu Hancę, Jakub Serafin za Milana Dimuna, a Bojan Czeczarić za Filipa Piszczka, który pauzował za żółte kartki, a poza tym ma złamany nos więc i tak by nie grał.

Szkoleniowiec "Pasów" nie zmienił jednak systemu gry. Hernandez grał bowiem jako prawy pomocnik, natomiast Czeczarić był partnerem Airama Cabrery w ataku.

Z kolei Ireneusz Mamrot, opiekun Jagiellonii, wykonał trzy roszady. Ivana Runje zastąpił Nemanja Mitrović, za Guilherme grał Jakub Wójcicki, a za Martina Pospiszila - Bartosz Kwiecień.

Lepiej spotkanie zaczęli gospodarze. Już w trzeciej minucie powinno być dla nich 1-0. Po wrzucie z autu Dytiatjewa piłka trafiła do Janusza Gola, który się z nią odwrócił, ale przestrzelił z kilku metrów. To była stuprocentowa okazja.

Na prowadzenie wyszli jednak przyjezdni. Akcję bramkową rozpoczął Taras Romaczuk, który przejął piłkę na połowie rywala, podszedł pod pole karne i wycofał ją do Martina Kosztala, a ten oddał strzał zza pola karnego. Piłka trafiła w rękę obracającego się Niki Datkovicia. Grano jednak dalej, ale w przerwie w grze zadziałał VAR. Sędzia Tomasz Kwiatkowski poszedł oglądać całą sytuację na wideo i przyznał "jedenastkę" Jagiellonii.

Rzut karny wykonywał Jesus Imaz. Hiszpan, który strzelił gola w trzech poprzednich meczach Lotto Ekstraklasy, uderzył prawie w środek, ale Michal Peszkovicz wybrał prawy róg i w 22. minucie zrobiło się 1-0 dla gości. Imaz "ukłuł" Cracovię także w poprzednim sezonie, kiedy w derbach Krakowa strzelił dwa gole.



Już w doliczonym czasie Andrej Kadlec "urwał się" Michalowi Sipliakowi, wpadł w pole karne, dobiegł do linii końcowej i dośrodkował, ale Peszkovicz w ostatniej chwili przeciął lot piłki i ją złapał.

- To jest skandal, co wyprawia sędzia. To wybiło nam oręż w pierwszej połowie - powiedział w przewie przez kamerami TVP Gol, kapitan "Pasów".

Po zmianie stron przed długi czas nic się nie działo na murawie. W końcu próbujący zmienić niekorzystny wynik piłkarze Cracovii stworzyli sobie dobrą okazję. W 65. minucie z prawej strony dośrodkował wprowadzony chwilę wcześniej Sergiu Hanca, Cabrera złapał piłkę na wykroku, ale i tak zdołał oddać strzał, który minął Mariana Kelemena, ale tuż sprzed linii bramkowej wybił ją Nemanja Mitrović.

Jeszcze lepszą sytuację do wyrównania gospodarze mieli w 76. minucie. Uderzenia Hanki i Hernandeza zostały zablokowane, piłka trafiła do Gola, który wrzucił ją w pole karne, gdzie Cabrera z kilku metrów trafił w wychodzącego Kelemena.

Jagiellonia oddawała pole. W 81. minucie środkiem przedarł się Gol, który uderzył z dystansu, ale nieznacznie się pomylił.

Goście mieli problem, żeby wyjść z własnej połowy. Ratowali się długimi wybiciami piłki, ale wynik pozostawał dla nich korzystny.

Mecz zakończył się jednobramkowym zwycięstwem białostoczan, a obie drużyny zamieniły się miejscami w tabeli. Jagiellonia awansowała na czwarte, a Cracovia spadła na piąte.

"Pasy", które przegrały też 0-1 z Legią w Warszawie, doznały dwóch porażek z rzędu po raz pierwszy od sierpnia ubiegłego roku.



Paweł Pieprzyca