Ivan Marquez został piłkarzem Cracovii, poinformował klub na stronie internetowej. 26-letni związał się z "Pasami" dwuletnią umową. Ostatnio występował w Koronie Kielce, która spadła z PKO BP Ekstraklasy.

To drugi letni transfer Cracovii. Wcześniej z tego samego klubu do Krakowa trafił inny obrońca Michael Gardawski.

Marquez to pochodzący z Andaluzji zawodnik, który swoje pierwsze kroki stawiał w młodzieżowych zespołach Málagi CF. Do dwudziestego roku życia zbierał szlify w piłce seniorskiej na szczeblu Segunda Division B, gdzie występował w drużynach z regionu: UD San Pedro i CD El Paio.



Kariera młodego obrońcy nabrała rozmachu, gdy w wieku 21 lat stał się zawodnikiem Atletico Madryt. Márquez podczas sezonu 2015/16 rozgrywał kolejne spotkania w rezerwach klubu ze stolicy Hiszpanii. Ten ruch zaowocował transferem do ligowego rywala Atletico - Osasuny Pampeluna, w której Márquez rozpoczął kolejne rozgrywki.



W barwach zespołu z północy Hiszpanii rozegrał pierwsze w karierze spotkania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Podczas sezonu 2016/17 obrońca czterokrotnie pojawił się na boiskach La Liga w pełnym wymiarze czasowym, zaliczając w tym czasie kluczowe podanie podczas meczu Osasuny z Valencią (3-3). Dogranie Márqueza wykorzystał wówczas Roberto Torres, zdobywając bramkę na 2-2.



Ostatnim hiszpańskim klubem nowego obrońcy Cracovii była Valencia, z której rezerw przeniósł się do Polski. Przez blisko dwa lata reprezentował barwy Korony Kielce, rozgrywając w niej 48 spotkań w PKO BP Ekstraklasie. Z niedawnym ligowym rywalem "Pasów" Marquez rozstał się przed wznowieniem rozgrywek po pandemicznej przerwie.

Zdjęcie Ivan Marquez (najbliżej) / Tomasz Kudala / East News