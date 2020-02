Zimą Cracovia pozyskała dwóch piłkarzy. Nie zamierza na tym poprzestać. Bliski dołączenia do drużyny jest pomocnik Ivan Fiolić.

Do "Pasów" dołączyli Florian Loshaj i Thiago. Podpisano też kontrakt z Marcosem Alvarezem, ale on pojawi się przy Kałuży w lipcu.

Fiolić to wychowanek Dinama Zagrzeb. Jest piłkarzem KRC Genk. W belgijskim zespole nie mógł jednak liczyć na regularne występy i w sierpniu został wypożyczony do cypryjskiego AEK Larnaka.

Tam wiedzie się mu lepiej. Zagrał w 13 z 18 ligowych spotkań. Zdobył trzy bramki i dwa razy asystował.

Chorwat przechodzi testy medyczne przed transferem do Cracovii. Do "Pasów" miałby przejść na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z opcją wykupu.

