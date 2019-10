To był ważny mecz dla Cracovii, która walczyła o powrót na szczyt ligowej tabeli po 71 latach. Górnik Zabrze pokrzyżował jednak jej plany, wywożąc ze stolicy Małopolski remis 1-1. Spotkanie zostało naznaczone przez dwa rzuty rożne.

Piłkarze Cracovii mogli dziś wpisać się do historii klubu. "Pasy" ostatni raz zasiadały na fotelu lidera Ekstraklasy w 1948 roku! W niedzielę krakowianie mogli to zrobić ponownie. Do tego potrzebowali jednak zwycięstwa nad Górnikiem przed własną publicznością.

W pierwszych minutach to Cracovia zdawała się mieć optyczną przewagę, lecz mimo to szybko straciła bramkę. David Kopacz wywalczył w starciu ze swoim imiennikiem - Jablonskym - rzut rożny. Piłkę spod chorągiewki celnie dośrodkował Erik Janża, posyłając futbolówkę wprost nad głowę Szymona Matuszka, który otworzył wynik spotkania. Kapitan zabrzan miał w tej sytuacji nieco ułatwione zadanie. Fatalnie zachował się bowiem kryjący go Michal Siplak, który "przykleił się" do murawy i poddał pojedynek o górną piłkę. W tej sytuacji Matuszek nie mógł się pomylić.

"Pasy" próbowały odpowiedzieć. Podopieczni Michała Probierza utrzymywali się przy piłce, przeważali, lecz nie potrafili przebić się przez defensywę Górnika, który zamknął się na swojej połowie, szukając okazji do wyprowadzania kontrataków. Skoro nie wychodziło z akcji, trzeba było spróbować ze stałego fragmentu gry. W 35. minucie Siplak częściowo odkupił swoje winy, dobrze centrując z rzutu rożnego. W polu karnym przyjezdnych najwyżej wyskoczył Ołeksij Dytiatjew, strzałem głową doprowadzając do wyrównania.

Po przerwie zmieniły się tylko strony boiska. Obraz gry pozostał taki sam. Cracovia spokojnie rozgrywała futbolówkę, Górnik także próbował atakować, lecz konkretów brakowało, a największe zagrożenie ponownie przyniósł korner. W 57. minucie bliski szczęścia po centrze z narożnika boiska był Michał Koj. Zabrakło centymetrów, by futbolówka wpadła do bramki Michala Peszkovicza.

Gdy Cracovia w końcu stworzyła zagrożenie po składnej akcji, zmarnował ją Rafael Lopes. Janusz Gol rewelacyjnie rozrzucił grę na lewą flankę. Tam Pelle van Amersfoort uruchomił Siplaka, który dośrodkował na głową Portugalczyka. Lopes mógł posłać piłkę wszędzie, nikt bowiem nie zasłaniał mu bramki. Trafił jednak prosto w Martina Chudego. Skończyło się tylko na rzucie rożnym.

Kolejne minuty upływały dość spokojnie. Żadna ze stron nie rzuciła się w rozpaczliwą pogoń za kompletem punktów. Inicjatywa leżała po stronie gospodarzy, lecz sytuacji strzeleckich wciąż brakowało. Nie zmienił tego także wprowadzony z ławki Bojan Czeczarić, wprowadzony z ławki za van Amersfootra, który nabawił się urazu prawego kolana.

Zmianę wyniku mógł przynieść kolejny stały fragment gry, tym razem rzut wolny, którego podyktowanie nie było oczywistą decyzją. Dobre dośrodkowanie, które podbił jeszcze jeden z zawodników, skutecznie sfinalizował Dytiatjew. Sędzia odgwizdał jednak spalonego. Obie ekipy musiały zadowolić się podziałem punktów, co z perspektywy układu w tabeli i przebiegu gry, bardziej zadowala podopiecznych Marcina Brosza.

