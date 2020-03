Cracovia. Elżbieta Filipiak przekazała 300 tysięcy złotych dla szpitala w Krakowie

Kolejne osoby pomagają finansowo w walce z koronawirusem. Cracovia poinformowała, że przewodnicząca rady nadzorczej Comarchu Elżbieta Filipiak przekazała 300 tysięcy złotych dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Jak poinformowała Cracovia pieniądze przeznaczone przez żonę właściciela "Pasów" zostaną w całości przekazane na walkę z koronawirusem.

"Zbiórka, w ramach której swój datek przekazała Pani Elżbieta Filipiak, ma na celu nabycie systemu do dekontaminacji pomieszczeń gazową formą nadtlenku wodoru. Urządzenie w bardzo szybkim czasie dezynfekuje pomieszczenie, do którego trafiają chorzy lub z podejrzeniem zakażenia. Obecnie taka procedura trwa znacznie dłużej, zajmując w niektórych przypadkach nawet 2 godziny, co spowalnia przyjęcia następnych pacjentów" - napisano na stronie Cracovii.



Pieniądze przekazane przez Elżbietę Filipiak są częścią akcji #UJdlaSzpitala, w ramach której zebrano już blisko 600 tysięcy złotych.



Wcześniej na pomoc finansową w walce z koronawirusem swoje pieniądze przeznaczyli także m.in. Jakub Błaszczykowski i jego fundacja "Ludzki Gest" (kwotą 400 tysięcy złotych), a także Robert oraz Anna Lewandowscy (kwotą miliona euro).

