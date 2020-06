​Cracovia. Dziś pogrzeb wielkiego kibica - Jerzego Pilcha

Na Cracovię obrażał się wielokrotnie, ale zawsze do niej wracał. Dziś w Kielcach pogrzeb Jerzego Pilcha, jednego z największych kibiców "Pasów".

"Pod Mocnym Aniołem", "Miasto utrapienia", "Marsz Polonia, "Dzienniki" - to tylko jedne z wielu książek jednego z największych polskich pisarzy współczesnych.

W środowisku sportowym Pilch znany był jako zagorzały kibic "Pasów". On jako pierwszy mówił o "garbatej doli Cracovii" i wielokrotnie się na nią obrażał, by chwilę później znów wracać przed telewizor i - coraz rzadziej - na stadion.

"W tamtym roku dzwoniłem do Pana Jerzego Pilcha. Mówię: Dzień dobry, tu Przemek z Cracovii, nie przeszkadzam? Jerzy Pilch: Z Cracovii to proszę pana nikt nigdy nie przeszkadza. To dla mnie zaszczyt, że dzwoni pan akurat do mnie" - wspominał Przemysław Staniek, rzecznik prasowy "Pasów".