- Dla nas najważniejsza jest teraz stabilizacja. Chcemy iść w takim kierunku, żeby zawodnicy, których mamy, się zgrali, żeby nabrali automatyzmów na boisku. Nad tym będziemy pracować - mówi trener Cracovii Michał Probierz. To oznacza, że okienko transferowe powinno być spokojniejsze niż dotychczas. Zmian będzie niewiele.

Na razie Cracovia rozpoczęła przygotowania do rundy rewanżowej od lekkiego treningu pod balonem. To zajęcia zajęcia wprowadzające, jak mówi trener. Na wtorek zostały zaplanowane badania wydolnościowe, a od środy zaczyna właściwe przygotowania do sezonu.

Podczas tych pierwszych ćwiczeń z drużyną nie było Brazylijczyka Diego Ferraresso, mającego usprawiedliwienie ze względu na świąteczny pobyt w swoim kraju, kontuzjowanego Gerarda Olivy, ale też Sergieja Zenjova oraz Antoniniego Czuliny. Ci dwaj ostatni trenowali indywidualnie na siłowni, co oznacza, że raczej nie ma dla nich miejsca w ekipie.

Na zajęciach było również kilku juniorów: bramkarz Filip Majchrowicz oraz obrońcy Krystian Bracik, Michał Zięba i Mateusz Pieńczak. Ten ostatni - rocznik 2003.

Jak będą zatem transfery do Cracovii? - Zwykle dużo się mówi na ten temat, a mało się robi. W Polsce generalnie mało ich jest, bo naszych klubów najczęściej na nie nie stać. Na razie spokojnie pracujemy. Transfery lubią ciszę - mówi Probierz i powtarza: - Szukamy skrzydłowego i napastnika, ale również zawodników uniwersalnych, którzy mogą zagrać na kilku pozycjach.

Cracovia znakomicie zakończyła ubiegły rok. W grudniu zanotowała cztery zwycięstwa w tyluż meczach, poważnie wzmacniając swoją pozycję w tabeli. Seria będzie przedłużona? Trener Probierz podchodzi do tego spokojnie. Wie, że nie będzie łatwo kontynuować passę w takim tempie. - Każdy z nas by chciał, żeby ta seria trwała. W piłce jest to jednak trudne. Dzisiaj już nie ma co do tego wracać. Ważne, że mamy tyle punktów (27), że jesteśmy w stanie walczyć najpierw o "ósemkę", a potem... Zobaczymy, co będzie.

Trener jest ostrożny co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, jak mówi, dla jego drużyny trzy najbliższe kolejki będą bardzo ważne. - Wprawdzie do Legii nam trochę brakuje, ale do Piasta i do Jagiellonii mamy, powiedziałbym, "realne" straty punktowe - uważa trener.

Po drugie natomiast, jak echo powracają jego słowa sprzed sezonu, w których zapewniał, że Cracovia będzie walczyła o mistrzostwo Polski. - Przed sezonem wszystko wskazywało, że jest w porządku. Chcieliśmy grać o mistrza jak wszyscy. Pewne sprawy się rozpadły. To nowe doświadczenie. Ale wyszliśmy z tego i teraz jesteśmy silniejsi. Chcemy osiągnąć jak najlepszy wynik, więc nie ma co wracać do tamtych słów. Zresztą, jeśli ktoś nie chce grać o mistrzostwo Polski, to pytam się: o co? - mówi Michał Probierz.

Czy biorąc pod uwagę obecne kłopoty krakowskiej Wisły, wyobraża sobie, żeby na wiosnę nie doszło do derbów. - Nie zajmuję się tym - mówi krótko.

18 stycznia jest zaplanowany sparing ze Stalą Mielec.

Remigiusz Półtorak

