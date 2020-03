Michał Probierz, trener Cracovii, twierdzi, że miał plan na Legię Warszawa. Skończyło się jednak porażką 1-2 i zwiększeniem straty w tabeli do sześciu punktów. "Pasy" wciąż jednak pozostają na drugim miejscu, a do końca sezonu jeszcze 13 kolejek i 39 "oczek" do zdobycia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia - Cracovia 2-1. Michał Probierz: Legia wygrała zasłużenie. Wideo TV Interia

Cracovia przegrały przy Łazienkowskiej jedną bramką. Mogła wyżej, gdyby Legia wykorzystała swoje okazje, ale mogła też nie przegrać, ponieważ gole straciły po bardzo prostych błędach.

Reklama

I to musi chyba najbardziej boleć wszystkich w jej obozie. Obie bramki dla gospodarzy padły po stałych fragmentach. Pierwsza - dośrodkowanie Arvydasa Novikovasa - Domagoj Antolić wbiega na piąty metr, będąc zupełnie niepilnowanym, i pokonuje Michala Peszkovicia. Za Chorwata odpowiadał chyba Tomasz Vestenicky, ale zupełnie go odpuścił.

Z kole drugie trafienie dla Legii rozpoczęło się od wrzutu z autu. Piłka trafiła jednak do Janusza Gola, który chciał ją lekko zagrać do kolegi, ale zrobił to źle, futbolówkę przejął Walerian Gwilia i posłał bardzo precyzyjnym uderzeniem do siatki.

Niedzielne spotkanie przypominało mecz w Krakowie z poprzedniej rundy. "Pasy" tam również dość szybko straciły dwa gole i nie były w stanie tego odrobić, także przegrywając 1-2.

- Analizowaliśmy Legię u siebie. Wiedzieliśmy, że zdobywa dużo bramek, często po 15 minutach prowadziła już 2-0. Zmieniliśmy ustawienie, nie wyglądało to dobrze, ale do momentu straty gola wszystko szło zgodnie z planem. Prosty błąd indywidualny spowodował, że straciliśmy pierwszą bramkę. Kolejny prosty błąd i padł drugi gol. Patrząc na oba mecze z Legią, to w dwumeczu popełniliśmy cztery kardynalne błędy i przegrywamy. Trzeba nad tym popracować - mówił po spotkaniu 24. kolejki Michał Probierz, trener Cracovii.

Muszę zgodzić się ze szkoleniowcem w kwestii, że choć nie wyglądało to dobrze, to jego zespół wykonywał zadania, bo Legia nie miała w w pierwszej połowie zbyt wielu okazji. Najlepszą z gry, po wymianie podań na prawej stronie, zmarnował Gwilia, trafiając w poprzeczkę. Bramki dla podopiecznych Vukovicia padły natomiast po kardynalnych błędach.

Probierz chciał przetrzymać początek, a potem wprowadzić Pellego van Amersfoorta i Rafaela Lopesa, by zaatakować i wygrać. Holender i Portugalczyk weszli na murawę w 46. minucie, zmieniając Floriana Loshaja i Vestenickiego. Cracovia w drugiej odsłonie próbowała odrobić straty, ale poza rzutem karnym, po przypadkowej ręce Marka Veszovicia, to brakowało zagrożenia pod bramką Radosława Majeckiego. Może strzały Lopesa czy Gola, a przede wszystkim kiks Cornela Rapy z woleja w polu karnym i to było wszystko.

Gospodarze za to wykorzystywali bardziej ofensywną grę rywala i sami mogli pokusić się o powiększenie prowadzenia. Jednak w niedzielę skuteczny nie był Jose Kante, a swojej kolejnej dobrej sytuacji nie wykorzystał Gwilia.

Pytanie tylko czy Cracovia mogła zagrać w Warszawie inaczej? Patrząc na dwumecz między tymi drużynami, a także spotkanie Legii w Bełchatowie, gdzie zremisowała z Rakowem Częstochowa 2-2, widać wyraźnie, że podopieczni Vukovicia, gdy są atakowani pressingiem, też się gubią, popełniają błędy. "Pasy" pod wodzą Probierza pokazały, że przygotowanie fizyczne to jest ich atut. Czy nie można było w niedzielę wyjść na Legię wyżej, sprawiać jej problem przy rozegraniu, a nie pozwolić na swobodne operowanie piłką?

Zdjęcie Michał Probierz / Leszek Szymański / PAP

Inna rzecz, że w pierwszej połowie Cracovia, nawet jak przejęła futbolówkę, to nie umiała się przy niej utrzymać, zamiast tego wybijając ją do przodu. Tam interweniujący zdecydowanie, na pograniczu faulu Mateusz Wieteska i przede wszystkim Artur Jędrzejczyk, wybijali z głowy Vestenickiemu jakiekolwiek myśli o ofensywie. Czy to wina gorszych umiejętności podopiecznych Probierza? Może i tak, ale z drugiej strony dużo zależy od taktyki obieranej przez trenera. Tottenham Hotspur za Mauricia Pochettino grał piłką, gdy przyszedł Jose Mourinho, a skład wiele się nie zmienił, nie licząc oczywiście kontuzji najpierw Harry’ego Kane’a, a potem Heung-min Sona, to Portugalczyk postawił na defensywę i czekanie na kontry, szczególnie w meczach z mocnymi zespołami. Przeważnie to mu się nie opłacało, nie licząc zwycięstwa z Manchesterem City 2-0, gdzie rywal grał jednak w "10".



Na szczęście dla "Pasów" wyniki w 24. kolejce PKO Ekstraklasy, tak się ułożyły, że, wciąż pozostają na drugim miejscu. Zwiększyła się tylko strata do Legii, która urosła do sześciu punktów.

W zeszłym sezonie w tej fazie Piast Gliwice, a więc przyszły mistrz Polski, tracił jeszcze więcej, bo dziewięć "oczek" do liderującej Lechii Gdańsk. Potrafił jednak finiszować na tyle skutecznie, że wywalczył pierwszy tytuł.

Cracovia, po dwóch wyjazdowych porażkach z rzędu, wraca na własny stadion, gdzie punktuje bardzo mocno. Wygrała sześć ostatnich meczów w lidze, w których straciła zaledwie jedną bramkę. Teraz podejmą przy Kałuży Wisłę w derbach Krakowa. "Biała Gwiazda" jest ostatnio rozpędzona. Jej serię pięciu kolejnych wygranych zatrzymała dopiero w sobotę imienniczka z Płocka (2-2). Mimo dobrych wyników podopieczni Artura Skowronka wciąż muszą z niepokojem spoglądać na strefę spadkową, więc punkty są im potrzebne. We wtorek zapowiada się więc ciekawe widowisko.

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę PKO Ekstraklasy

Paweł Pieprzyca