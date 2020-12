Bojan Czeczarić nie jest już piłkarzem Cracovii. Okazało się, że serbski zawodnik rozwiązał kontrakt z "Pasami".

O tym, że Czeczarić rozstał się z Cracovią poinformował krakowski dziennikarz Mateusz Miga. Według jego informacji piłkarz wrócił już do Serbii, gdzie trenuje indywidualnie.

Czeczarić trafił do Krakowa razem z Sergiu Hancą, ale przygody obu zawodników potoczyły się zupełnie inaczej. Rumun jest dziś kapitanem "Pasów", Czeczarić ani przez chwilę nie był mocnym punktem zespołu.

Serb, którego boiskowa pozycja nie została w Polsce dokładnie sprecyzowana (grał jako napastnik, skrzydłowy, ofensywny pomocnik, był także próbowany na... środku obrony) wystąpił w 17 meczach Cracovii, w których zdobył dwie bramki.



Wiosną zeszłego roku Czeczarić został wypożyczony do Korony Kielce, której nie uratował przed spadkiem w lidze. Po powrocie do Cracovii nie rozegrał już ani jednego spotkania. Oznacza to, że ostatni raz w Ekstraklasie zagrał ponad pół roku temu - 5 czerwca. I to tylko przez sześć minut - poprzedni występ jest datowany jeszcze przed przerwą pandemiczną.

Zdjęcie Michał Nalepa (z lewej) i Bojan Czeczarić / Michał Stańczyk / Newspix

WG