Cracovia wyrusza na dwa mecze wyjazdowe w PKO BP Ekstraklasie, pomiędzy którymi nie wraca do domu. Najpierw zagra z Pogonią Szczecin, a potem z Lechią Gdańsk.

Jak będzie wyglądać wyprawa na północ w czasie wciąż możliwego zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem?



- Jedziemy autokarem w piątek. Ze względu na środki bezpieczeństwa nie będzie można go opuszczać aż do Szczecina - tłumaczył Przemysław Staniek, rzecznik prasowy "Pasów", które będą musiały przebyć prawie 750 kilometrów.

Mecz z Pogonią rozpocznie się o 20 w sobotę, a potem dalsza część wędrówki.

- W niedzielę przemieszczamy się autokarem do Gdyni i tam będą treningi tego dnia oraz w poniedziałek. We wtorek udajemy się na spotkanie do Gdańska - dodał.

Kto znajdzie się w autokarze?

- Kadra meczowa i sztab szkoleniowy - mówił Staniek. - Natomiast pracownicy biura prasowego pojadą innymi środkami transportu - stwierdził.

W kadrze meczowej na pewno zabraknie Sergiu Hanki, który musi pauzować za żółte kartki.