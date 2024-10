Co za koncert. Bitwa o lidera Ekstraklasy rozstrzygnięta w cztery minuty

Pierwsze minuty wskazywały, że pełne trybuny przy Kałuży obejrzą spotkanie godne meczu na szczycie Ekstraklasy. Oba zespoły chętnie ruszyły do przodu, chciały grać piłką i szybko też stworzyły sobie pierwsze okazje.

Kibice zaczęli zacierać ręce na widowisko z prawdziwego zdarzenia, ale okazało się, że było to tylko rozbudzenie apetytów, gdyż z każdą minutą emocje były coraz mniejsze. Spotkanie przerywane było poprzez odpalanie pirotechniki, a później coraz częściej sędzia musiał przerywać akcje z powodu fauli. Efekt? Jeszcze tylko ciekawe uderzenie Patryka Sokołowskiego z dystansu i na tym okazje w pierwszej części się skończyły.

Cracovia - Lech Poznań. Zadecydowała druga połowa

Od początku drugiej części Mikael Ishak udowadniał, że na bezbramkowy remis się nie zgadza. W cztery minuty miał dwie okazje do zdobycia bramki, ale trzeciej już nie zmarnował. W 53. minucie dokładne dośrodkowanie spod linii bocznej posłał Afonso Sousa, a szwedzki napastnik mimo asysty dwóch obrońców zdobył swoją siódmą bramkę w tym sezonie.

Cztery minuty później było już 2:0, a w roli głównej znów wystąpił Ishak. Napastnik Lecha świetnie dograł do Patrika Walemarka, a ten nie zmarnował sytuacji sam na sam z Ravasem.

Lech już do końca kontrolował spotkanie. Co prawda Cracovia walczyła o kontaktową bramkę, ale tym razem brakowało jej jakości w ofensywie. Trener Dawid Kroczek próbował zmieniać zawodników i ustawienie, ale przyjezdni mądrze oddalali zagrożenia spod swojej bramki i próbowali nawet zdobyć trzeciego gola. Tym sposobem Lech zasłużenie wygrał i umocnił się na pozycji lidera, a "Pasy" tracą do niego już pięć punktów.