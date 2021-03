Cracovia trzecim półfinalistą Pucharu Polski! "Pasy" nie dały szans drugoligowej Chojniczance, wygrywając 3-0. Bohaterem spotkania został strzelec dwóch bramek - Pelle van Amersfoort.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Polski. Lech Poznań - Raków Częstochowa 0-2. Skrót meczu (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Cracovia mierzyła się wprawdzie z ekipą grająco dwie klasy rozgrywkowe niżej, ale nie mogła przystępować do meczu pewna triumfu.

Reklama

"Pasy" nie wygrały żadnego z sześciu ostatnich spotkań ligowych, lecz pojedynek z Chojniczanką rozpoczął się po myśli podopiecznych trenera Michała Probierza.



Van Amersfoort daje prowadzenie Cracovii

Obie ekipy długo nie potrafiły oddać strzału. Gdy już do tego doszło, piłka zatrzepotała w siatce. W 14. minucie Ivan Fiolić dośrodkował piłkę z rzutu rożnego, Filip Piszczek trącił ją głową, co wykorzystał Pelle van Amersfoort, dając Cracovii prowadzenie.



Kilka minut później Fiolić popisał się kapitalną akcją indywidualną i po "rulecie" w stylu Zinedine'a Zidane'a oddał strzał, z którym poradził sobie Paweł Sokół. Wynik przed przerwą nie uległ już zmianie.



Aktywny Kosecki

Po zmianie stron - podobnie jak na początku pierwszej części gry - sporą chęć do gry przejawiał Jakub Kosecki. To on w 55. minucie oddał groźny strzał, który został zablokowany. Goście utrzymali się jednak przy piłce, a Daniel Pik zdołał uderzyć w stronę bramki. Pędzącą futbolówkę trącił jeszcze nogą jeden z obrońców, kompletnie myląc Sokoła.



Dwie minuty później golkiper Chojniczanki kolejny raz musiał wyciągać piłkę z siatki. Drugi raz pokonał go van Amersfoort. Tym razem Holender otrzymał na lewym skrzydle podanie od Koseckiego, wbiegł w pole karne i uderzył z ostrego kąta, kompletując dublet i pieczętując triumf Cracovii.

Pasy zameldowały się w półfinale Pucharu Polski, dołączając do Arki Gdynia i Rakowa Częstochowa. W ostatnim ćwierćfinale Legia Warszawa zmierzy się z Piastem Gliwice.



TB

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Puchar Polski - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy